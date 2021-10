"Ya vamos de gane", responde López Obrador a Va por México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si el grupo opositor a su gobierno, conocido como Va por México –conformado por empresarios y dirigentes del PRI, PAN y PRD– gana la presidencia de la República en el 2024, “van a desmantelar todo” el programa de los bancos del Bienestar.

Dijo que para consolidar esta red bancaria del gobierno federal se requiere uno o dos años para fortalecer la operación y dispersión de los recursos económicos de los programas sociales en las dos mil 700 sucursales que tenemos que construir y de las cuales existen cerca de mil 500 cajeros.

En la conferencia mañanera, López Obrador criticó la reunión que sostuvo ayer en el Zócalo de la Ciudad de México el empresario Claudio X. González y el dirigente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, para hacer un llamado a quitarle el gobierno federal al partido Morena.

“Ya vamos de gane porque antes decían que nos iban a ganar en la revocación del mandato el año próximo, pero ya se arrepintieron, ahora va a ser hasta el 24”, expresó con sarcasmo el presidente López Obrador.

“Pero bueno, imagínense si estos llegan, desmantelan todo; entonces, necesitamos dejar consolidado el Banco del Bienestar”, advirtió.

Dijo AMLO que dejará consolidado Banco del Bienestar. Afirma ante reunión de Sí Por México de Claudio X González y Gustavo de Hoyos en la que llaman a organizarse para candidato opositor de unidad "imagínense, si éstos llegan, desmantelan todo". pic.twitter.com/sv8wJSEYSO — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) October 21, 2021

Luego, señaló que no es un asunto fácil cambiar la actual condición político social en México.

“Lleva tiempo, son cambios incluso de mentalidad, es estar formando nuevos cuadros, servidores públicos que estén pensando en el interés general, que estén pensando en los negocios públicos”, dijo y remató:

“No que estén pensando en la corrupción, no que estén pensando en los negocios privados, no que sean empleados de las grandes corporaciones, de las empresas, que tengan emoción social, que le tengan amor al pueblo, que tengan convicciones, que tengan ideales, que tengan principios, que sean honestos”, señaló.

Enseguida cuestionó: “¿Cómo enfrentamos a los grupos de intereses creados, a bandas de malhechores, pandillas de rufianes, corruptos, que se habían dedicado a saquear y se malacostumbraron y quieren de nuevo regresar a lo mismo? ¿Cómo avanzamos?”, y respondió él mismo:

“Con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo, eso es lo que todos los días me da fortaleza y por eso me siento seguro, porque tengo ese escudo protector, mi ángel de la guarda, la gente que me dice: ‘adelante’”, aseguró.