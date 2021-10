Calle 13 en la mañanera: AMLO cierra con la canción "Digo lo que pienso"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que a la izquierda mexicana le hace falta más autocritica, pero dijo que este análisis se empareja porque su gobierno tiene muchos opositores.

Incluso, respondió con la canción “Digo lo que pienso” de Calle 13 al señalamiento de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros, quien en un foro de la pasada Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México dijo que la izquierda se tiene que reinventar, dejar el autoritarismo y abstenerse de recolectar la basura priista.

“Pues es que todos tenemos derecho de manifestarnos, y hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo –sí se sabe que es cuchicheo ¿verdad?–, sino manifestarnos, expresarnos con libertad, la libertad que no se implora, se conquista, hay que decir lo que uno piensa”, expresó López Obrador en la conferencia mañanera.

Enseguida, pidió que pusieran el video de la canción “Digo lo que pienso” del cantautor puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente y líder de la agrupación musical Calle 13.

Un fragmento de la canción dice textual: “Se equivocaron un par de novatos en la escena pero se disculparon, no hay ningún problema; Tirar con indirectas eso no es de hombres; el que me tire a mi tiene que mencionar mi nombre”.

No obstante, dijo que su ex colaboradora hace bien con manifestarse públicamente.

Al preguntarle si a la izquierda le hace falta más autocritica, el presidente López Obrador, respondió textual:

“Pues a lo mejor sí, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja”, exclamó entre risas.

Antes de poner la canción, dijo en broma: “A ver si no nos cobra René… no creo, es muy solidario”.

"Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista", dice la canción de Calle 13 que el presidente @lopezobrador_ puso en la mañanera.



Pusieron "Siempre digo lo que pienso", después de ser cuestionado por las críticas que Irma Eréndira Sandoval hizo a la izquierda. pic.twitter.com/7bPLLmasLg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 25, 2021

¿Qué dice la letra de la canción "Digo lo que pienso" de Calle 13?

Siempre digo lo que pienso

No quiero ser tu artista favorito

Tampoco me interesa representar a Puerto Rico

Pa' representar a mi país están los deportistas

Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista

Yo tengo del respeto que no se compra con plata

Soy un tipo decente sin tener que usar corbata

Rimando con franqueza soy todo un académico

Soy más polémico que Michael Jackson y su médico

Siempre digo lo que pienso

Mis letras groseras son más educadas que tu silencio

Se equivocaron un par de novatos en la escena

Pero se disculparon no hay ningún problema

Tirar con indirectas eso no es cosa de hombres

El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre

Y cuando me mencionan rimando estupideces

Lo pongo a caminar en falda como los escoceses

Con un buen manejo del vocablo

Rimando hay pocos caballos en el establo

(¡Diablo!) La envidia los bloquea

Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea

Sisiempre digo lo que pienso

Aquí no hay armas yo me la juego inteligente

Siempre digo lo que pienso

Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes

Siempre digo lo que pienso

Cuando quiero decir algo lo digo de frente

Siempre digo lo que pienso

Dejarte hablar no combina con gente valiente

Baterista de pequeño rapero cuando adulto

Por eso riman a tiempo todos mis insultos

A las mentalidades prehistóricas

Las capturo con grosería

Luego las mato con retórica

Los problemas no se dan por sentado

Y más cuando hay abuso de parte del Estado

Sería muy fácil para mí escribir un bolero

O hacer un video rapeando encima de un velero

Con mujeres en pelotas acariciándome los huevos

Sacrificar mis ideales pa' venderte un disco nuevo

Si es así mejor me quedo

No se puede escribir sobre el dolor

Cuando se escribe con miedo (oye!)

Conformarse y dejar de insistir

Es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir

No importa si me escucha una sola persona por esta vez

Cuando conecto a uno conecto a diez

Que importa si no sueno en la radio de mi país

Tengo el mundo dando vueltas con las letras que escribí

Me censuraron por razonas obvias

Porque fui más honesto con ustedes

Que lo que fui con mi exnovia

Yo soy el que te recuerda como estamos de jodidos

Y que todos tus problemas pueden ser como los míos (oye!)

Yo soy todo lo que tú escondes

Soy el que está pa' ti dime cómo, cuándo y dónde?

(Oye!)

Siempre digo lo que pienso

Aquí no hay armas yo me la juego inteligente

Siempre digo lo que pienso

Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes

Siempre digo lo que pienso

Cuando quiero decir algo lo digo de frente

Siempre digo lo que pienso

Hoy te va conocer el mundo entero

Te voy a ser famoso pero por periquero

Antes de que saliera en el video la frase “Alcalde drogadicto con cara de idiota”, el presidente cortó la transmisión.

"Ya, ya, eso lo vamos a quitar porque ya él mismo se arrepiente. No es censura, pero es una crítica a un gobernante y él mismo dice que se excedió. Entonces, no es censura, René. Hasta ahí la dejamos. Adiós, adiós", concluyó López Obrador.

(A partir del minuto 2:11:45)

¿Por qué Calle 13?

De acuerdo con la página www.lacalle13.com, la banda de música urbana de Puerto Rico está encabezada por René Pérez Joglar, (Residente) y su hermano Eduardo Cabra Martínez (Visitante), cuyos apodos provienen de la identificación que tenían que dar al guardia de seguridad para entrar a su casa, ubicada en la Calle 13, en una urbanización de Trujillo Alto, un pueblo en el área metropolitana de San Juan.