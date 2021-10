García Vilchis denuncia el "silencio" de medios sobre Reyes Arzate y García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, Ana Elizabeth García Vilchis, criticó la campaña en medios de comunicación en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y el silencio que mantienen ante el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

“Mientras los medios de comunicación continúan su andanada contra la reforma eléctrica y a favor de las empresas privadas, llama la atención que se guarde silencio o apenas se comenta una noticia de interés del pueblo de México: la declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos de Iván Reyes Arzate, segundo de Genaro García Luna, ante un juez federal, ocurrida el martes 19 de octubre pasado”, señaló.

Elizabeth García Vilchis regaña a sus "colegas de la prensa" por haber dado suficiente cobertura al caso de Iván Reyes Arzate, cercano a Genaro García Luna, quien se declaró culpable de narcotráfico en EU. ¡Aquí les dicen las noticias que importan! #vilchismosa pic.twitter.com/cFdArpXQ4i — DDC+ (@DDConfianza) October 27, 2021

Luego, explicó que Reyes Arzate, quien se desempeñó como como comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la extinta Policía Federal, fue uno de los principales colaboradores de García Luna y admitió haber conspirado para traficar cocaína y su testimonio será clave en el juicio de quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, indicó la funcionaria federal.

Miscelánea fiscal y presupuesto

En la conferencia mañanera, García Vilchis mencionó que otro tema que han utilizado los medios de comunicación para atacar con “noticias falsas” al gobierno de AMLO, es la miscelánea fiscal y el presupuesto para 2022.

“Amarillismo fiscal con mentiras sobre el paquete económico 2022 para causar malestar en la sociedad. Existe una campaña en medios y redes en contra del paquete económico para 2022. En casi todos los medios se han publicado mentiras y distorsiones por medio de voceros del sector privado”, expresó la funcionaria federal.

Luego, dijo que es falso el señalamiento de que se aprobó un impuesto para los depósitos en efectivo.

uD83DuDD18 #DelDía | Ana Elizabeth García Vilchis coloca a Latinus en Quién es Quién en Las Mentiras por nota sobre depósitos en efectivo.



Afirma que existe "una campaña de en medios y redes en contra del paquete económico para 2022".#ConferenciaPresidente pic.twitter.com/WXKglwuRn9 — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) October 27, 2021

“Por ejemplo, la plataforma digital LatinUs publicó una nota alarmista y sin sustento sobre el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022 titulado ‘El SAT y tus depósitos chiquitos: ¡Aguas!’, en la que asegura que el contribuyente tendría que pagar impuestos por depósitos en efectivo por una supuesta reforma al Código Fiscal en su artículo 55”, refirió García.

Por ello, dijo que esta nota es falsa pues el portal InfodemiaMx, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, desmintió la versión; pero el medio no se dio por aludido, aseguró.

"Es importante destacar que no habrá impuestos por depósitos en efectivo, lo único que cambió es una disposición según la cual ahora los bancos informarán al SAT antes del 17 de cada mes de los movimientos bancarios; antes se hacía cada año”, señaló García Vilchis.

También dijo que otra falsedad es el señalamiento de que se van a limitar las donaciones para los organismos no gubernamentales y fundaciones.

Como ejemplo dijo que el 20 de octubre la revista Etcétera publicó una nota en la que afirmó que la nueva miscelánea fiscal para 2022 planea la imposición de tope a donaciones de ONG; por su parte, El Norte, alertó que caerán 40 por ciento las donaciones para las organizaciones de la sociedad civil de Nuevo León; o El Economista, que advierte que las ONG dejarán de recibir ocho mil millones de pesos; El Universal dice: pondrán en jaque a las organizaciones de la sociedad civil.

“Pero no es verdad, todo es mentira. Las donaciones no van a sufrir cambios importantes, las empresas son las que hacen las donaciones más importantes y deducen impuestos, ellos podrán seguir haciéndolo como hasta ahora, en eso no hay ningún cambio”, dijo y remató:

“Con lo cual no se afecta el financiamiento que reciben las ONG y las fundaciones, la única limitación será para las personas físicas que ahora podrán donar y deducir hasta el siete por ciento de sus ingresos. Y es que había personas que donaban decenas y cientos de millones de pesos a sus fundaciones para no pagar impuestos”, aseguró la funcionaria federal.

Dijo que en 2020, el 95 por ciento de los donativos de personas físicas fueron menores a 30 mil pesos, todo eso no se verá afectado, indicó.

El tuit de Krauze

Enseguida, denunció que el historiador Enrique Krauze publicó un tuit en el que escribe: ‘Inocultable realidad sobre la mortandad en México, esta y no otra será la historia’, y colocó una gráfica de comparación sobre el exceso de mortalidad en el mundo, de un sitio llamado Nuestro Mundo en Datos -Our World in Data- referencia de medios reconocidos, universidades de Estados Unidos e Inglaterra.

Al respecto, dijo que Enrique Krauze incurrió en un exceso de falsedad, “con ganas de perjudicar” al gobierno de AMLO, sin importar que se distorsione la realidad.

“En la gráfica se muestra a México por encima de todos los países, Irán, Brasil, Egipto, Rusia, entre otros. Aparentemente la gráfica presentada por Krauze es normal; sin embargo, la gráfica tiene truco, para que México se presentara por encima de los demás quitando a los países con mayor porcentaje de índice, como Perú, Ecuador y Bolivia”, aseveró García Vilchis.

Además, señaló que el mensaje de Enrique Krauze fue replicado por el ex presidente Felipe Calderón; el empresario Claudio X. Gonzále y la senadora panista Lilly Téllez, entre otros.