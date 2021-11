AMLO: una vez resuelto el presupuesto comenzarán los foros de la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “México es un ejemplo porque ya decidimos deshacernos del modelo fallido neoliberal que consiste en beneficiar sólo a empresas particulares a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. A robar a otra parte”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador para insistir en su defensa de la reforma eléctrica que está en la Cámara de Diputados.

Ante el anuncio de sus opositores en el sentido de aplazar la discusión de la iniciativa de reforma constitucional, el mandatario reviró de la siguiente manera:

“Yo tengo el informe que, una vez resolviendo lo del presupuesto, que es muy importante para el año próximo, ya van a iniciar los foros en la Cámara de Diputados para debatir sobre este tema. Y qué bueno que haya tiempo”, dijo y agregó:

"¿Saben por qué estamos padeciendo estas cosas? Porque antes no se tomaba en cuenta al pueblo, la gente ni se enteraba, hacían sus enjuagues arriba, además hasta sobornos repartían, entregaban dinero a legisladores para votar las reformas, en particular la reforma energética”, aseguró.

En la conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que no está inventando nada y puso como ejemplo el juicio que enfrenta el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

“Repartieron dinero a los diputados para votar por la reforma energética y como tenían también el control de todos los medios de información pues la gente no sabía de qué se trataba; al contrario, había una gran manipulación”, señaló.

Luego, recordó el caso de la campaña para promover la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que se enfocó en señalar que México tenía un tesoro en aguas profundas, en referencia a yacimientos de petróleo y resultó ser “puro cuento”.

“Llevaron a cabo la reforma energética, se suponía que se iba a sacar todo ese tesoro, que íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios, porque iba a llegar a raudales la inversión extranjera con todas esas concesiones, con todos esos contratos entregados a grandes empresas, sobre todo extranjeras”, dijo y remató:

“¿Cuántos contratos se entregaron? 110. ¿Cuántos contratos se están aplicando? Dos. ¿Qué hicieron con los contratos, quiénes los recibieron también mediante el influyentismo? Familiares de presidentes, amigos de presidentes. ¿Qué hicieron con los contratos? Negocio, los vendieron, especularon, siguen vendiendo acciones de las áreas o los campos petroleros que recibieron como concesión”, afirmó.

Por ello, dijo que su gobierno anunció que no iba a revocar ninguno de esos 110 contratos pero les exigió a los beneficiarios que inviertan.

“Ya les dieron eso, mínimo inviertan. Pues no, lleva seis años, no invierten, se están extrayendo cuando mucho con esos contratos 20 mil barriles diarios de una producción de un millón 750 mil barriles. Y es lo mismo de lo de la industria eléctrica”, sentenció.

Señaló que su administración no se opone a la realización de negocios con ganancias razonables pero se manifestó en contra del saqueo, la especulación y el robo como fachadas de inversión.

“En el caso de la industria eléctrica no es posible que tengamos las hidroeléctricas paradas, subutilizadas, para que no les compitan a las empresas extranjeras, no es legal, no es justo. Y todo eso pues tiene que ver con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, que nosotros tenemos que cuidar”, remató.