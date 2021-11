AMLO no descarta reincorporar en su gobierno a Santiago Nieto, "pero tiene que pasar algún tiempo"

COLIMA, Col. (apro).- Aunque calificó a Santiago Nieto Castillo como “un abogado profesional, recto, (a quien) le tenemos mucho respeto”, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no puede tolerar “ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana”, e invocó a Benito Juárez en el sentido de que “el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía”.

Tras la renuncia de Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera, luego del escándalo generado por su lujosa boda en Guatemala, López Obrador advirtió durante su conferencia matutina ofrecida este jueves en las instalaciones de la XX Zona Militar de Colima: “Nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso”.

Añadió: “también es muy importante la autoridad moral, pues no se puede estar en un cargo para combatir la corrupción y no contar con buena fama pública. En estos tiempos, así como la humildad es poder, también la buena fama pública es poder”.

El jefe del Ejecutivo Federal aclaró que no desacredita a Santiago Nieto, sino a las circunstancias, porque “además (el ahora exfuncionario) no es una gente con malos antecedentes, es una gente íntegra”, pero “no podemos nosotros tolerar nada, porque imagínense a nuestros adversarios, los conservadores, los corruptos, que no quieren que se lleven a cabo las transformaciones, estarían dale y dale y dale con eso, queriendo quitarnos autoridad: y que la boda y que aviones privados y que el dinero del señor (Juan Francisco) Ealy Ortiz, y quiénes más fueron a la boda, ¿y qué?, ¿no que hay austeridad?”

AMLO argumentó también que sus adversarios “no separan, no hacen diferencias, no es Santiago, somos nosotros, es el presidente, todo, porque están enojados porque se acabó la robadera y por eso cualquier cosa la magnifican, y nosotros tenemos que actuar con rectitud”.

Insistió en que el servidor público “tiene que actuar entendiendo que es un postulado, que es un servicio lo que se presta a todos los ciudadanos, lo que decía Morelos, Siervo de la Nación. Y si queremos comportarnos de otra manera lo podemos hacer, nada más que no en el servicio público, todo mundo tiene derecho a comprarse vehículos de lujo y residencias y todo, pero no en el servicio público, es otra cosa. Por eso yo no le llamo funcionario, sino servidor”.

Sin embargo, ante una pregunta en ese sentido, López Obrador no descartó la posibilidad de incluir a Santiago Nieto en un proyecto de alguna embajada, “pero tiene que pasar algún tiempo, y tenemos que escuchar más a la gente sobre esto, que la gente opine”.

El mandatario explicó que “se actuó de esa forma porque él mismo presentó su renuncia, entendiendo de que era un escándalo que perjudicaba la imagen del gobierno, la transformación del país”.

Aceptó que hay “opiniones encontradas” al respecto, pero “es importante el debate que se genera en estos casos: los que están a favor, los que están en contra, las distintas posturas; lo que sí, nosotros no podemos tolerar nada que afecte la transformación de país”.

Remató: “Lo de Santiago se va a seguir analizando a partir de la opinión de todos y luego vamos a poder tomar una decisión”.