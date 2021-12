"Voy hasta a cancelar mi teléfono": López Obrador dice todo lo que hará en su retiro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no hablará de política cuando se retire de su encargo en septiembre del 2024.

Se comprometió a que, después de jubilarse, no quiere “saber nada de política” y se dedicará a escribir un libro; hará ejercicio, cancelará su teléfono y procurará no salir de casa.

“Yo también recuerdo, porque todo esto es importante. No voy a escribir todas estas anécdotas después, porque cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo porque viene lo de la consulta, si lo permite el Creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 24 y ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo.

“Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, en cuatro, en cinco años. Porque ya no voy a hablar, voy hasta a cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo pues voy a procurar no salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada”, aseguró.

“Entonces, voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, eso sí, y eso me va a tener pues con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano, mis ejercicios y tener una rutina”.

Si uno se mantiene ocupado “se aguantan las enfermedades”, estableció.

uD83EuDDD3uD83CuDFFC "Si lo permite el creador, me retiro en 2024 y me dedico a escribir un libro", señaló el presidente #AMLO, este martes en su conferencia matutina. De igual manera mencionó que no aceptará invitaciones de ningún tipo e incluso cancelará su número telefónico. pic.twitter.com/pakwmG7fy5 — MVM Noticias (@MVMNoticias) December 14, 2021

“Esto tiene que ver con la sicología, mientras está ocupado aguantan las enfermedades y cuando ya no tiene uno ocupación ya aparecen. Entonces, yo tengo que administrarme bien y tengo ya ese trabajo”, mencionó.

En diversas ocasiones, López Obrador ha dicho que al concluir su administración se irá a “La Chingada”, una quinta familiar ubicada en Palenque, Chiapas y que no participará en nada, ni volverá a opinar sobre la vida pública nacional.