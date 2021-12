Movimiento Ciudadano toma la tribuna en San Lázaro; protesta por no ser incluido en la Comisión Permanente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con los senadores Dante Delgado y Verónica Delgadillo más los 24 diputados federales que integran la bancada, Movimiento Ciudadano tomó hoy la tribuna del salón del pleno de la Cámara de Diputados, en protesta a que ningún diputado de su partido fuera incluido en la Comisión Permanente.

“Es arbitraria, mezquina y perversa la construcción de contubernios en las cúpulas para repartirse el poder”, expresó Delgado Rannauro.

Con letreros de “Clausurado”, los diputados y los senadores Delgadillo y Delgado Rannauro aseguraron que querían evidenciar un acto “arbitrario”.

Dante Delgado. Foto: Benjamín Flores

“Estamos aquí para evidenciar el abuso de poder. No les bastó las palabras de Porfirio Muñoz Ledo aquí: ¡ay Nachito, ay Nachito! Es un acto inconstitucional y el señor se quedó de pie porque no tenía argumentaciones para responderle. Hoy aquí lo queremos decir: ‘Ay Nachito no te alcanza el poder que tiene Morena para poner orden en esta Cámara’”, expresó el senador en relación con lo que llamó la falta de orden en asuntos administrativos, como ejemplo de falta de voluntad política para construir acuerdos que orienten trabajos legislativos.

“Chiquito él, mente pequeña, visión corta, resentido de que en Campeche, Movimiento Ciudadano sacó más votos en el estado donde lo mandaron como operador electoral”, respondió a las declaraciones de Rubén Moreira de que a MC le correspondía poco por ser un partido chico. Acusó, además, de estar en acuerdo PRI y Morena.

Ante esta protesta, el resto de los legisladores y senadores convocados movieron la Instalación de la Comisión Permanente al “Salón Legisladores de la República” alterno de San Lázaro, una hora después de lo pactado.

Esta comisión sesionará durante el primer receso del primer periodo de la actual legislatura.

A la instalación faltó la presencia de integrantes como el senador y exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y la diputada Elizabeth Pérez Valdez.

Con 31 votos a favor se decidió que la Mesa Directiva estuviera presidida por Sergio Gutiérrez Luna, con vicepresidentes a los senadores Olga Sánchez Cordero y José Alfredo Botello, y el diputado Marco Antonio Bustamante.

La toma de protesta fue interrumpida por la única representante de Movimiento Ciudadano en esta Comisión Permanente, la senadora Patricia Mercado.

“Estoy aquí en protesta por no haber dado a Movimiento Ciudadano en diputados o representación que se ha ganado, soy la representante de MC del Senado, se realiza en medio de la zozobra y atropello a su exclusión es de manera antidemocrática que a MC se le impidió, es inédito y muestra una descomposición política de nuestra vida parlamentaria. Se decidió un acuerdo cupular para excluir a Movimiento Ciudadano”, dijo la senadora.

“Es un pésimo precedente para el entendimiento parlamentario”, añadió.

“Cuando se votó que diputados integrarían, el partido MC no hizo ninguna manifestación, hasta una vez concluida la votación”, respondió Gutiérrez Luna.

La primera sesión de la Comisión Permanente sesionará el viernes 7 de enero en modalidad presencial.