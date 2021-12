López Obrador: no basta con ser un político joven, hay que tener ideales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus adversarios políticos que no solo se trata de ser joven sino de “tener ideales” y “convicciones”, como el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, indicó.

En la conferencia mañanera, mencionó que sus opositores lo han criticado por exaltar la imagen del dirigente estudiantil chileno de 35 años que ganó la elección presidencial postulado por la izquierda del país andino.

“El otro día hablé, aprovechando el viaje, de que me daba mucho gusto que había ganado el presidente electo ahora, (Gabriel) Boric, en Chile, que tenía 35, 36 años, joven, y salió un conservador adversario a decir: ‘¿Cuánto vamos que cuando la oposición saque a un joven él va a decir que no tiene experiencia?’ Pues de una vez aprovecho para contestarle que no es nada más ser joven, hay que tener ideas, hay que tener convicciones”, dijo y agregó:

“Cuando hablo de (Gabiel) Boric, es joven y de lucha; hay otros jóvenes que los pueden introducir a la vida pública como se introduce un producto chatarra, los visten bien, les dan lecciones de dicción, modales, los engominan, incluso pueden ser hijos de famosos. ¿Y eso? ¿Y dónde están sus ideales? ¿Y dónde están sus principios?”, cuestionó López Obrador.

No es nada más que presenten candidatos jóvenes sino con ideales como Boric en Chile: AMLO. "Hay otros jóvenes que los pueden introducir a la vida pública como se introduce un producto chatarra". Hasta "pueden ser hijos de famosos". pic.twitter.com/fzvOO7v5NW — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) December 23, 2021

Luego, consideró que no se puede hacer “casi nada en la vida" sin ideales, sin principios, sin una doctrina y mucho menos ser dirigente, ser político, para servirle al pueblo.

“Tienen que ir ideales por delante, no es nada más cualquier persona, como los fabricaban antes, con los medios de información o con dinero porque necesitaba la oligarquía tener un pelele, un adorno. Vean qué cosa es un pelele, es interesante. Es un payaso o un florero. No, no, no”, remató el mandatario.