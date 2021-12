"Ya Fox no tiene remedio": AMLO arremete de nuevo contra el expresidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya (Vicente) Fox no tiene remedio, no está exacto”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó los señalamientos que se difunden en un mensaje en redes sociales donde afirman que el mandatario “incendió” pozos petroleros en el estado de Tabasco y abandonó a simpatizantes que lo han apoyado en su movimiento desde hace décadas.

“Estamos muy bien y es muy importante que, a pesar de esto y de toda una guerra sucia, una campaña en los medios, la gente nos tiene confianza y yo nunca voy a fallarle al pueblo, nunca”, indicó.

Luego, dijo que la aceptación social que tiene en el país y se refleja a nivel mundial obliga a seguir trabajando, no fallar y no marearse porque el poder es una tentación. “El poder atonta a los inteligentes cuando no tienen ideales, cuando no tienen principios, y a los tontos los vuelve locos”, señaló.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal envió un mensaje a sus colaboradores y seguidores.

“Hay que tener los pies en la tierra y entender que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, y entender también que el poder es humildad, no es prepotencia, no es fantochería, es servicio, es llevar a la práctica el amor al prójimo”, consideró López Obrador.

Previamente, exhibió un mensaje del ex presidente Vicente Fox donde hace imputaciones en su contra.

“Pero no es (Vicente) Fox es un pensamiento. Y ya (Vicente) Fox no tiene remedio, no está exacto, pero los jóvenes, incluso de familias de clase media y de familias altas sí merecen tener una información no tóxica, no la carga ideológica”, explicó el presidente López Obrador y agregó:

“Es de él, pero esto no es por (Vicente) Fox, porque no es (Vicente) Fox nada más, ojalá y fuese (Vicente) Fox, no, son millones, también afortunadamente no son mayoría, pero sí son millones los que piensan así. Por eso es interesante, porque hay quienes se tragan todo”, dijo AMLO.

Enseguida, exhibió en pantalla un tuit donde Fox Quesada escribió textual: “Apto para los que andan por ahí apoyando a este señor, que ni siquiera merece nada”.

Enseguida, el expresidente panista compartió un mensaje acompañado con imágenes de AMLO en su natal Tabasco donde camina descalzo en un campo agrícola.

“¿Sabías que…? Cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos allá en Tabasco no solo causó un gran daño económico y ecológico a la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados a su suerte a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo y mientras decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados, AMLO huía del lugar escondido en un auto. La tragedia llegó cuando 16 indígenas murieron atropellados por un camión de carga cuando huían del lugar rumbo a su hogar, caminando a pie por la carretera. AMLO huyó del lugar y nunca se preocupó en regresar para apoyar, como lo hicieron con él, a los indígenas detenidos y mucho menos por los fallecidos”, señala el texto compartido por Fox.

Al respecto, el presidente López Obrador calificó como falsas las imputaciones en su contra, dijo que nunca ha quemado un pozo petrolero porque no solo es una acción ilegal que puede significar terrorismo, sino también es muy peligroso.

También, dijo que él nunca ha huido tras una protesta social y que en ese entonces, nunca hubo personas fallecidas.