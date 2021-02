AMLO critica a intelectuales que piden cancelar obras: ¿qué no saben que da empleos?, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las obras de su gobierno -como la construcción del aeropuerto en Santa Lucia, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas- al señalar que “los intelectuales” desconocen que con las obras de infraestructura se generan miles de empleos y no las va a detener.

Del aeropuerto afirmó que tras la inauguración de pistas y la base aérea militar de Santa Lucía se demostró que sí se pueden manejar tres aeropuertos al mismo tiempo: el Felipe Ángeles, el de Ciudad de México y el de Toluca.

En la defensa de la construcción de ese aeropuerto, López Obrador insistió en la corrupción que hubo en la construcción del Aeropuerto de Texcoco, porque, dijo, hasta se corrompió a la empresa de aviación Mitre.

“Recuerdo que este organismo presentó su dictamen en la madrugada, del día que tenía yo que salir a informar sobre el asunto (…) Hoy recordé, se conformó una comisión y me presenta un dictamen diciendo que había que continuar con la construcción del Aeropuerto en el Lago de Texcoco, no dormí y en la mañana siguiente hablé con el secretario de Comunicaciones.

“Todavía no tomaba posesión de la Presidencia, le dije: ‘no puedo tomar esta decisión, no vamos a cometer este error. Voy a consultar al pueblo, que me ayuden los mexicanos’, por eso le tengo mucha confianza al pueblo porque el pueblo es sabio, es mucha pieza”, declaró.

En cuanto a las otras obras cuestionó a quienes piden que las detenga: “¿qué no saben estos intelectuales, que son hasta historiadores, lo que significan las obras de infraestructura en el país, los empleos que se generaron cuando en las distintas épocas históricas se construyeron los ferrocarriles nacionales? ¿Qué no saben lo que significa el construir una refinería, el construir una obra de infraestructura?”, dijo el jefe del ejecutivo.

López Obrador insistió que no puede parar la construcción del Tren Maya, el Tren del Istmo, la refinería de Dos Bocas, Tabasco, porque representa la generación de empleos.

“No podemos como quieren nuestros adversarios, los intelectuales conservadores, defensores de régimen de corrupción, que quieren que paremos las obras del Tren Maya, Tren del Istmo, la refinería de Dos Bocas, imagínense no van a haber fuentes de empleo, cuánto trabajo se genera en la construcción del Tren Maya”.

Como ejemplo señaló que con la refinería de Dos Bocas en Tabasco, la entidad que por décadas tuvo decrecimiento económico y era de los estados con mayor desempleo, ahora a pesar de la pandemia y la pérdida de empleos, el año pasado estuvo entre los tres estados con mayor número de empleos generados en el país.