El INE avala refuerzo de coalición PAN-PRI-PRD: ahora van juntos en 219 distritos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) validó la ampliación de 176 a 219 el número de distritos donde PAN, PRI y PRD irán con candidatos únicos para las elecciones federales del 6 de junio, en búsqueda de lograr el control de la Cámara de Diputados.

Los distritos que disputarán en coalición parcial aumentaron a 43 con relación al registro concedido en diciembre por el INE, al ampliarse las alianzas tripartitas en seis entidades, modificar el siglado de siete fórmulas y eliminar una, en Baja California.

Los acuerdos de los tres partidos se extendieron y ahora irán juntos en los 20 distritos electorales que existen en Jalisco y los 10 de Oaxaca.

En tanto ampliaron candidaturas en el estado de México, donde sólo habían pactado 17 distritos y ahora serán 23.

Entre estos se sumaron el 6 de Coacalco y 20 de Nezahualcóyotl para el PRD; el 27 de Metepec y el 35 de Tenancingo de Degollado para el PRI; el 15 Ciudad Adolfo López Mateos y 40 de Zinacantepec para el PAN.

En la Ciudad de México, la coalición opositora se extendió de 20 a 24 distritos: dos adicionales para el PAN, el 4 y 15, de Magdalena Contreras y Benito Juárez; para el PRD el 9 de Tláhuac y para el PRI el 22, en Iztapalapa.

En Chihuahua aumentaron dos distritos más, el 2 para el PRD y el 5 para el PAN; y en Baja California se sacó el distrito 2 con cabecera en Mexicali, que estaba en coalición siglado para el PAN.

En Veracruz se aumentó de 19 a 20 distritos coaligados, al sumarse el 11, con cabecera en Coatzacoalcos, para el PAN.

En la discusión, Morena enfrentó a los coaligados opositores, y en voz del representante ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a esos tres partidos de formar la “alianza del cinismo” que se pelea candidaturas a “sillazos” como pasó ayer en Veracruz al enfrentarse el grupo Yunes con el de Julen Rementería.

“Lo que quieren es recuperar los privilegios…son un tumor de México que derrotamos en 2018” y acusó que la ampliación de la coalición es un “acto de mercadotecnia”.

Los ataques, se defendió el panista Obdulio Ávila, son “porque presienten lo que sucederá, perderán las elecciones porque México requiere una nueva mayoría […] no necesita más engaños, necesita unidad, consensos, respeto, no más división, no más ocurrencia como hacedora de la política pública”.

Gerardo Triana, representante del PRI, sostuvo que la idea de la coalición es generar un contrapeso en la Cámara de Diputados y “mejorar las posibilidades de vida ante un deficiente ejercicio legislativo que se ha traducido en un deficiente ejercicio de gobierno que no ha satisfecho las expectativas de los mexicanos”.

El perredista Ángel Ávila aseguró que ampliar la coalición "Va por México" tiene que ver con la amplia "expectativa ciudadana”.

“Mientras el presidente se dedica a dividir entre liberales y conservadores, chairos y fifís, esta coalición busca unidad busca hacer frente al odio y división, hay que rescatar al Poder Legislativo de la tutela del presidente y frenar los excesos del Poder Ejecutivo centralista….Por supuesto que hay muchos errores de estos partidos de la coalición, son errores que tenemos que enmendar”.