Cuauhtémoc Cárdenas sobre alianza PAN-PRI-PRD: contradictoria y sin proyecto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El otrora líder moral del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no ve cómo la mezcolanza ideológica y de principios entre los partidos que contenderán en los comicios intermedios vaya a responder a los intereses de un electorado cada vez más exigente.

A pesar de estar alejado de la política activa, la experiencia acumulada en su larga trayectoria le dan las herramientas necesarias para asegurar que dichas mezclas son contradictorias por donde se le vea.

“No sé si estas mezcolanzas vayan a ser atractivas para la ciudadanía. A mí me parece que hay contradicciones ideológicas de principios y cuestiones fundamentales entre los partidos que se están en esta ocasión aliando o coaligando, no sé cuál va a ser la respuesta de los electores, es difícil adelantar juicios en este caso”, declaró a ZETA durante su participación en la sesión del Grupo 21 de Tijuana.

Y añadió:

“Las coaliciones o alianzas me parecen totalmente contradictorias, son unas mezcolanza de agua y aceite que al final de cuentas no sabemos si va a prevalecer el agua o el aceite o si van a seguir mezclados y revolviéndose en el momento de terminar la elección”.

Sin mencionarlos por su nombre, el primer gobernante de oposición en la Ciudad de México se refiere a la alianza opositora que armaron, a instancia de Claudio X. González Guajardo -enemigo declarado de Andrés Manuel López Obrador-, los partidos PAN, PRI y PRD, con el claro propósito de evitar que Morena obtenga la mayoría en el Congreso.

Cárdenas Solórzano indicó que lo que él ve “en el conjunto del sistema de partidos que tenemos, todos, es que ninguno tiene propuesta, ninguno está planteando un cambio, ninguno está presentando un proyecto de país, un proyecto de nación”.

El fundador y exmilitante del PRD cuestionó: “qué cambios fundamentales tiene que haber en la política económica o en la creación o no creación de instituciones, etcétera; esto es lo que no estamos viendo y lo que a mí me parece que a muchos ciudadanos nos gustaría ver, qué propuesta tiene cada partido, qué proyecto de país presenta cada partido, para entonces saber por qué darle el voto, por qué darle la confianza o por qué no dárselo”.

Finalmente consideró que para que el aparato de gobierno funcione ante las problemáticas que aquejan a la nación, a las fuerzas políticas tan sólo les concierne proponer posibles soluciones en el Congreso de la Unión.

“La solución de los problemas del país, de los problemas de un Estado, no corresponde a los partidos, corresponde en este caso a los gobiernos, a las instituciones del Estado, llámese del Poder Ejecutivo, del Legislativo o en su caso del propio Judicial. Entonces si los problemas se atienden o no se atienden los partidos pueden tener opinión, los partidos pueden empujar, pueden tratar de empujar, diría yo, mejor dicho, posiciones en lo legislativo, pero la parte ejecutiva, la parte de resolución de un problema corresponde fundamentalmente al Ejecutivo, a la administración, a la ejecución de los programas que año con año reciben presupuesto, reciben recursos para ejecutarse, etcétera, entonces esto es lo que habría que ver”, remató.

