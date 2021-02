AMLO sobre caso de Salgado Macedonio: si ganó las encuestas, se debe respetar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Primero, dijo que no opinaría sobre el caso de la denuncia por violación que pesa sobre el morenista Félix Salgado Macedonio; acto seguido, el presidente Andrés Manuel López Obrador orientó el asunto a los tiempos electorales y hasta se refirió a la encuesta que convirtió al político en candidato a la gubernatura de Guerrero, para terminar el asunto hablando de los medios que se oponen a “la transformación”.

Incluso, deslizó la posibilidad de que competidores por la candidatura, dentro o fuera de Morena, podrían estar alentando las denuncias.

“Yo no opino, ya di mi punto de vista en una ocasión. Ya dije y eso sí lo puedo repetir: son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Yo no tengo porque opinar en este caso. Primero, hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es la que decide. Si se hacen encuestas y la gente dice, 'estoy de acuerdo con este compañero', yo pienso que se debe de respetar”.

Lo segundo, expuso, es dejar esos temas a la autoridad, las instancias competentes, es decir, el ministerio público y los jueces.

En la conferencia de prensa de este miércoles desde Palacio Nacional, las consideraciones del mandatario incluyeron el llamado a evitar “linchamientos políticos”.

Félix Salgado Macedonio, político de larga trayectoria en las izquierdas partidistas, resultó electo candidato de Morena a gobernador del estado de Guerrero a través de una encuesta. Esta semana solicitó su registro ante el órgano electoral, con respaldo del comité nacional del partido, en medio de reclamos y protestas de feministas por la denuncia de abuso sexual que data de 2016.

Cuestionado sobre el caso, López Obrador consideró que no deben hacerse linchamientos políticos, que hay instancias para atender ese tipo de denuncias y remitió a la encuesta de Morena que convirtió a Salgado en candidato.

Fue cuando recordó que siendo él dirigente de partido estableció que lo mejor eran las encuestas para preguntarle a la gente.

“Eso hay que tomarlo en cuenta, porque si no estamos juzgando sin elementos. El pueblo de Guerrero no es menor de edad, sabe lo que conviene y lo que no conviene”, dijo.

Agregó:

“Lo segundo, es que hay instancias legales. Si alguien comete un delito pues en las instancias correspondientes se tiene que denunciar y buscar que se castigue… Lo otro es 'quítate tú porque quiero yo', o sea, la politiquería. Y pues también los intereses. Porque en todo esto siempre hay que preguntar, ¿y de parte de quién?”

Para el presidente, la justicia debe actuar pero también debe conocerse el contexto porque se trata de una elección. Ofreció un dato pero luego se arrepintió y ya no abundó sobre el asunto.

"[...] que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección y yo voy a dar un dato, nada más… No, mejor no, no lo doy. No hay que meternos en eso.

“Pero si es como para preguntar, ¿de parte de quién? Y siempre hay acusaciones, siempre. Pero cuando hay temporada electoral se incrementa el numero de acusaciones, de descalificaciones de todo tipo”.

Rechazó que ese tipo de casos se usen “con propósitos político-electorales, o politiqueros” y continuó:

“Nada de que no quiero que sea él porque a mi me tocaba, aunque no quiso el pueblo de Guerrero... O de otro partido que quieren debilitar al rival. Entonces ver esto. Claro, imagínense, asuntos que tienen que ver con violación, ese tipo de acusaciones son muy fuertes pero tampoco se pueden hacer linchamientos políticos”.

La encuesta de Morena fue polémica y dejó en el camino a Amílcar Sandoval Ballesteros, el hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y que, hasta el proceso de selección interno de Morena, se había desempeñado como “superdelegado” del gobierno federal en Guerrero.

Sandoval y una facción morenista –incluido su cuñado, John Ackerman— expresaron activamente su inconformidad por la designación de Salgado Macedonio hasta que la semana pasada el derrotado Amílcar anunció el retiro de sus impugnaciones.

En el tema, finalmente, el mandatario también se refirió a la cobertura informativa del caso:

¿Ustedes creen que tenemos medios objetivos, profesionales, que no están a favor del conservadurismo y los partidos del antiguo régimen? Pues sí, la mayoría de los medios está, desgraciadamente, al servicio de los intereses que dominaban hasta hace poco en el país, los que se sentían dueños de México, la mayoría, no todos desde luego, hay honrosas excepciones. ¿Estoy mintiendo o no se siente? ¿Así era cuando Peña, Calderón, Fox, Zedillo o cuando Salinas? No. Era una prensa sometida que se dedicaba a aplaudir y a callar”.

López Obrador pidió hablar con la verdad y entender que hay una circunstancia especial, esto es, “se está llevando a cabo una transformación” y hay quienes se sienten afectados para rematar “por eso las campañas en contra del gobierno y en contra de los que buscamos llevar a cabo una transformación”.

No obstante, tras recordar un caso en España y mencionar que lo insultó Héctor Aguilar Camín, líder del Grupo Nexos, garantizó la libertad de expresión.