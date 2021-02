Mario Delgado evade cuestionamientos sobre candidatura de Félix Salgado Macedonio; se acatará fallo, dice

OAXACA, Oax. (apro).- En medio de protestas por la presunta venta de candidaturas e imposiciones de aspirantes, el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, evadió los cuestionamientos sobre Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero.

En una atropellada conferencia de prensa en esta ciudad, el líder morenista se limitó a señalar que respetará la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido.

“Hay un procedimiento que se está llevando a cabo actualmente por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia que nosotros vamos a acatar, vamos a respetar su resolución, lo informaremos en su momento”, resumió.

Sobre la división en Morena que ha generado esa candidatura, también evitó una respuesta clara y manifestó que las diputadas y senadoras del partido aprobaron reformas a la Constitución del país para garantizar la paridad de género en todos los espacios públicos, así como para ejercer sus funciones en un contexto libre de violencia.

Luego llamó “a la unidad, y ya estamos en eso. Morena –dijo-- va a refrendarse como un movimiento de lucha del pueblo mexicano. No le pertenece a nadie, no le pertenece a ningún grupo, y estamos atentos a no permitir vicios de otros partidos como el amiguismo y el nepotismo”.

Afuera del salón donde se realizó la conferencia, seguidores de Morena golpearon a empleados del hotel, impidieron a la prensa ingresar y corearon consignas como: “Queremos encuestas, no queremos dictadura; queremos respuestas, no queremos la basura”.

De igual manera, señalaron que no quieren imposiciones, y acusaron al presidente municipal de Xoxocotlán, el perredista Alejandro Jarquín, porque “ahora quiere perpetuarse con su esposa, ahora abanderada como Morena. Ya basta de tanta corrupción en Santa Cruz Xoxocotlán”.

Otro grupo acusó al senador Salomón Jara Cruz, quien le levantó la mano a Félix Salgado Macedonio como candidato, de estar vendiendo las candidaturas.

En tanto, Delgado continuaba con su conferencia y defendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe con las mañaneras, porque “es un logro de la democracia, de la gente”.

Volvió a las candidaturas y sostuvo que Morena es un movimiento plural que “en 2015 tenía unas cuantas planillas y hoy tenemos cuadros de primer nivel. Hay interés legítimo de ocupar alguna posición, pero justamente venimos a convocar a los principales cuadros de Morena en este proceso de decisiones, que todos nos comprometamos por el interés general sobre cualquier interés particular. Si hacemos eso, vamos a estar a la altura de la responsabilidad que tenemos en este movimiento”.

Añadió: “En el caso de los que pretendan una elección, hay que ganar la encuesta; aquí las decisiones las toma la gente. Donde no se ha hecho un buen trabajo, la gente decidirá que no debe continuar. Estoy seguro que vamos a tener la madurez suficiente para tener los consensos posibles”.

Y alardeó: “Tenemos toda la posibilidad de ganar el gobierno de Oaxaca en 2022, pero antes está el 21”.