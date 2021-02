García Cabeza de Vaca acudirá a San Lázaro para saber de qué se le acusa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó esta mañana que se presentará en San Lázaro para que sea notificado de la acusación que giró en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa”, dijo.

En la petición que la FGR hizo ayer a la Cámara de Diputados para iniciar la solicitud de procedencia en contra de García Cabeza de Vaca se detalla que el gobernador es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Proceso publicó en diciembre de 2020 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había presentado ante la FGR desde julio de ese año una denuncia por lavado de dinero en contra de García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael y José Manuel, su esposa Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y su suegro José Ramón Gómez Reséndez.

Les comparto este mensaje, luego de la filtración mediática de supuestas acusaciones en mi contra. pic.twitter.com/rCoWgsgVh8 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021

En su mensaje a los medios, el gobernador dijo que se enteró “por una filtración ilegal del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados (Ignacio Mier Velazco) que la Fiscalía General de la República ha solicitado mi desafuero”.

Agregó que “como lo he dicho reiteradamente: en mi vida privada y pública, siempre me he conducido conforme a la ley” y que “durante muchos años, he sido objeto de infamias y persecuciones políticas”.

Recordó que “esta no es la primera vez, y muy probablemente no será la última. Y como siempre, a ustedes les consta, he dado y daré la cara”.

Ante ello, informó que “una vez concluido este mensaje, me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen la acusación que ha formulado el ministerio público de la Federación.

“Es de mínima justicia enterarme de qué se me acusa. Era de mínima decencia política haberme citado a comparecer, hace un año, cuando empezaron las especulaciones, no ahora que empiezan las elecciones”.

Y concluyó su mensaje: “las y los tamaulipecos deben tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Ustedes saben que estoy acostumbrado a luchar. Es un timbre de orgullo que la Federación me voltee a ver. La historia muestra que no hay mayor dignidad que mirar de frente a la adversidad".