García Cabeza de Vaca pide desechar la solicitud de desafuero en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió a la Cámara de Diputados desechar la demanda de desafuero que presentó la Fiscalía General de la República (FGR).

El mandatario denunció que se enteró por notas periodísticas de la declaración de procedencia en su contra y que desconoce las imputaciones que se le hacen lo cual, dijo, es una violación al debido proceso.

En conferencia de prensa efectuada en la Cámara de Diputados, informó que entregó un oficio a la secretaria general de San Lázaro, Graciela Báez Reséndez en la que señala que solicitó a la FGR con fecha del 19 de agosto de 2020 y del 5 de febrero de 2021 se le citara para comparecer en la o las carpetas de investigación que se le hubieran podido iniciar, a fin de ejercer su derecho fundamental de defensa.

"Mis peticiones nunca fueron atendidas favorablemente, ya que hasta la fecha no se me ha enterado de las imputaciones en mi contra, ni se me ha permitido comparecer en la o las carpetas de investigación iniciadas, para ejercer mi derecho a defenderme.

"Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia.

"Por lo antes expuesto, respetuosamente pido a la Cámara de Diputados, derivado de las violaciones a mis derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación que originan esa solicitud, desechar de plano la misma", demandó García Cabeza de Vaca.

Acompañado por el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, su hermano, el senador Ismael García Cabeza de Vaca y tres diputados federales, el gobernador de Tamaulipas estimó que las denuncias “que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política directamente de Palacio Nacional”.

Exigió poder contar con los documentos de la denuncia para poder tener una defensa justa y adecuada.

“Probablemente acusen situaciones que en su momento vamos no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia. Pero seguramente también van a señalar que si hay algún delito que he cometido probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal”.

En la petición que la FGR hizo ayer a la Cámara de Diputados para iniciar la solicitud de procedencia en contra de García Cabeza de Vaca se detalla que el gobernador es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Proceso publicó en diciembre de 2020 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había presentado ante la FGR desde julio de ese año una denuncia por lavado de dinero en contra de García Cabeza de Vaca, sus hermanos Ismael y José Manuel, su esposa Mariana Gómez Leal, su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger y su suegro José Ramón Gómez Reséndez.

Este jueves 25 de febrero, a las 12 horas, será ratificada la petición de desafuero en contra del gobernador, informó la FGR.