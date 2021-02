Youtuber lanza petición en Change.org para exigir el desafuero de Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Demián Duarte, el youtuber sonorense y asistente constante a la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó una petición en la plataforma Change.org para exigir el desafuero de la senadora panista María Lilly del Carmen Téllez García, conocida simplemente como Lilly Téllez.

La denunció por haber asumido la curul a través del partido Morena y después renunciar para aliarse con el Partido Acción Nacional (PAN) porque comulga con sus ideales de ultraderecha.

Recordó que la senadora que fue electa para representar a los ciudadanos de Sonora ha traicionado los principios por los que fue electa dándole la espalda a 510 mil electores al afiliarse al PAN y darle la espalda al proyecto de la Cuarta Transformación que se sustenta en los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“En este criterio resulta esencial para los ciudadanos de Sonora tener una representación que refleje sus verdaderos intereses e inquietudes en el Senado de la República, por lo que hace urgente que deje el cargo y se llame a su suplente, en este caso, la doctora Reyna Castro Longoria, quien sí representa de manera genuina el programa, criterios y principios del proyecto de nación que encabeza Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República".

Aunque no se lo crean, rechazo ciudadano uD83DuDC49uD83CuDFFBson 75 mil firmas en una sola semana y le estamos haciendo sentir el poder ciudadano, a ella y a todos los políticos que no asumen que el pueblo pone y el pueblo quita. Adelante.@LillyTellez No nos Representahttps://t.co/gGMINOdFV7 — #DemianduStrong (@demiandu) February 9, 2021

Además, indicó que la senadora es promotora de la infodemia y el terrorismo digital en las personas al intentar confundir a la opinión pública sobre el manejo de la pandemia de coronavirus y el plan de vacunación promovido por el gobierno federal.

Bajo ese criterio es que pidió a los ciudadanos apoyar la iniciativa para someter a Téllez a juicio político, electa el 2 de julio de 2018, como parte de las planillas de Morena, PT y PES y que ganó por efecto de la llamada “Ola AMLO” y que ahora enfrenta su proyecto transformador al asumir posturas políticas identificadas con la ultraderecha.

“Pero que ante todo ofenden al ciudadano por la profunda ignorancia y por los prejuicios que manifiesta de manera constante en la máxima tribuna del país que es el pleno de la Cámara de Senadores o bien en los medios de comunicación. Lilly Téllez no nos representa”.

Hasta el cierre de esta edición iban 94 mil 563 firmas. La meta son 150 mil. La petición no está en las redes sociales de @Change_Mex pero sí se ha difundido en internet.