Dante Delgado vaticina derrota de Va por México y señala restitución de presidencia imperial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Dante Delgado Rannauro, coordinador del partido Movmiento Ciudadano y líder de los senadores de esa bancada, vaticinó la derrota de la coalición “Va por México” -integrada por los partidos PRI, PAN y PRD- y previó que el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá controlando el Congreso de la Unión, además de que creó las condiciones para restituir la presidencia imperial.

En su quinta carta pública dirigida al presidente titulada “Andrés Manuel, construiste la oposición que querías, no la que necesita el país”, el exgobernador interino de Veracruz (1988-1992) consideró que "los mexicanos conscientes" no votarán por la coalición "Va por México, a pesar de que él avaló en 2018 la alianza con dos de esos partidos y que entonces se hizo llamar "Por México al Frente".

“La Coalición Va por México es la oposición que querías y necesitabas. Una construida con los partidos que la gente alejó del poder. Una oposición por la que los mexicanos conscientes no van a votar. Una oposición con la que pretendes seguir siendo año y señor del Congreso”, escribió el senador.

El exsecretario general del Gobierno de Veracruz (1986-1988) le escribió a López Obrador en la extensa misiva de dos cuartillas que sabe que está construyendo "la oposición que necesita", la que conviene a sus intereses, pero no la que necesita el país. “Esto no es lo que se espera de un jefe de Estado con altura de miras.”

.@lopezobrador_ estás construyendo la oposición que querías, no la que necesita el país. Y con las formas tradicionales de operación política creaste condiciones para secuestrar al Congreso y capturar el Poder Judicial. México votó por un cambio, no por una presidencia imperial. pic.twitter.com/jV9pZ6teN6 — Dante Delgado (@DanteDelgado) February 28, 2021

También criticó la “profunda ingenuidad” del PRI y del PAN que aprobaron las reformas que le permiten al presidente coartar la libertad de quienes disienten con él o se opongan a sus intereses y le permiten controlar el Poder Judicial.

Se fue en contra de los empresarios que, "desesperados y ofendidos", como los dirigentes de partidos, ofuscados y desconcentrados, no logran entenderlo, estudiarlo, analizarlo ni valorarlo como el ser político que es. “Los tienes totalmente desorientados.”

Por eso, afirmó, los provoca de manera permanente para que sigan aturdidos. "Liberales contra conservadores, buenos contra malos, honestos contra corruptos, amigos del pueblo contra la madia del poder".

Lamentó que sin excepciones todas esas fuerzas políticas han aceptado su desafío de “conmigo o contra mí” y no advierten que su objetivo es contrastarlos con un gobierno que, aunque inoperante, es cercano a la gente.

“Desafortunadamente, hoy nuestro país tiene la generación de dirigentes más mediocres y torpes de la historia. Acostumbrados a ser depositarios de un poder derivado, es decir, el que se delega de arriba hacia abajo, no saben cómo reaccionar y no pueden comportarse a la altura del momento que vivimos porque no entienden lo que significa el poder generado, ese que se construye de abajo hacia arriba, el que se gana con esfuerzo y trabajo propio.”

Dijo que ve cómo induce a sus oponentes a cometer constantes y penosos errores. Lo logra porque conoce a la perfección las viejas formas del sistema.

“Insisto, me parece increíble, pero con qué facilidad ganas cada una de las partidas, aunque no sea para el bien de México, sino con ánimo de desquite y disfrute del abuso del poder.”

Señaló que los mensajes en torno a su injerencia en el proceso electoral, sea a través de la revocación de mandato que maliciosamente malinterpreta como una ratificación, la consulta que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le obsequió, las ruedas de prensa matutinas y la discusión en torno a su prohibición en tiempos electorales, amenazando con desaparecer los órganos autónomos, intimidando y organizando un linchamiento público contra la Auditoría Superior de la Federación, la entidad encargada de cuidar la forma en cómo utiliza el dinero de la gente, o reuniéndose públicamente con candidatos de Morena para manifestarles apoyo, son más distractores que forman parte de su estrategia para provocar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y desconcentrar a dirigentes de partidos tradicionales, afirmó.

“Lo trágico es que la solución que encontraron fue exactamente la que necesitabas y prácticamente pediste: se unieron contra ti. El BOA que anunciaste y denunciaste con oportunidad es hoy una realidad. Empresarios indignados y dirigentes nacionales desubicados, decidieron reeditar el pacto por México, se les ocurrió que la mejor forma de hacerte frente era unir a los partidos que representan corrupción, abuso de poder e impunidad.

“Vale la comparación, los veo bailar de cachetito, la diferencia es que tú marcas el paso en semejante dislate.”

Qué decir, añadió, de los intelectuales, analistas y dirigentes empresariales que, ofendidos y desesperados, sin experiencia política electoral y aturdidos por la avalancha de acciones, normas y acuerdos que utiliza para aislarlos, marginarlos, acosarlos e intimidarlos desde el poder presidencial, consideran a esa coalición un vehículo para hacerle frente y ser contrapeso. “Tú y yo sabemos que no hay nada más alejado de la realidad.”

Desde su perspectiva, la oposición no ha entendido que la única alternativa para detener la que llamó su “obsesión autoritaria” es la reivindicación ciudadana, que sólo la gente puede ser el antídoto contra Morena, un partido que no existe sin él y sirve solo para servirlo.

“Lo he dicho desde el primer día de tu gobierno: no somos golpistas, pero tampoco cómplices, no vamos a permitir los retrocesos históricos que estás llevando a cabo.”

Después de las críticas, le deseó que concluya su encargo presidencial como todos los presidentes anteriores, pero le aseguró que no se quedará callado mientras se siga comportando como ellos y en algunos casos, peor que ellos.