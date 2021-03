El PAN exige hacer públicos los contratos con farmacéuticas para comprar vacunas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar a conocer los contratos suscritos con las distintas farmacéuticas trasnacionales para la compra de vacunas covid-19.

Luego de las afirmaciones del presidente de que su gobierno había comprado 140 millones de vacunas, el dirigente nacional del partido, Marko Cortés Mendoza, consideró que los mexicanos deben conocer en qué términos se celebraron los contratos y cuáles son las responsabilidades de las empresas proveedoras que incumplan sus cláusulas.

“Se nos dice que se tienen contratos por más de 100 millones de vacunas. La pregunta es, si los tienen por qué no los muestran, por qué no nos dicen dónde se contrataron, con qué empresa, a qué precio, y cuándo llegan. Qué le exigimos al gobierno morenista, que muestre los contratos que dice tener, porque si no lo hace claramente es una mentira más”, sostuvo.

Es preocupante que digan que contrataron más de 140 millones de vacunas, cuando hay escasez, largas filas y se hace más lejana la inoculación para todos. Le exigimos al gobierno morenista que muestre los contratos, porque si no lo hace es una mentira más.https://t.co/ibnceCcPlu — Acción Nacional (@AccionNacional) March 10, 2021

Cortés Mendoza señaló que en México no se ha llegado al 1% de la aplicación de las dos dosis que se necesitan, mientras que países vecinos como Estados Unidos o Chile tienen un proceso de vacunación mucho más efectivo.

También calificó de oportunista y demagógico que el presidente culpe a la ONU por no haber impedido el acaparamiento de vacunas y declaró que el único responsable de no haber hecho a tiempo las compras de las vacunas fue el gobierno mexicano.

“Ya basta de demagogia y mentiras. Las mexicanas y mexicanos necesitamos las vacunas para nuestras familias. Ya basta de echarle la culpa a otros de la ineptitud y falta de resultados. Los recursos públicos para las vacunas son de todos los mexicanos y es justo que todos sepamos cómo se hicieron los contratos”, concluyó.