Tras 14 horas, los diputados avalan en lo particular uso lúdico de la mariguana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En San Lázaro, la aprobación de la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis desató un acalorado debate que se prolongó por 14 horas y escenarios no comunes a la hora de votar y de argumentar.

Para la aprobación en lo general, el grupo mayoritario de Morena vio sumar al apoyo regular de sus aliados PT y Verde, el de sus enconados oponentes MC y PRD, aunque sufrió la baja del PES que junto con el PRI y el PAN votaron en contra.

Sin embargo, en la votación en lo particular, sólo Morena, PT y Verde lo hicieron a favor y PAN, PRI, MC, PRD y PES en contra.

Pero el largo trámite para aprobar primero en lo general y luego en lo particular el polémico tema de la regulación de la mariguana tuvo sus momentos de confesiones, fobias, triunfalismos y actuaciones parlamentarias.

Como cuando el diputado de Morena Hirepan Maya Martínez, mientras argumentaba desde la tribuna a favor de la iniciativa sacó su hoja de arroz y un puñito de mariguana para prepararse un churro.

“Muchos han venido aquí con su toquecito. Yo me lo estoy preparando aquí para demostrar que es un discurso moral”, dijo ante el azoro de no pocos diputados de las bancadas del PRI y el PAN.

Recordó cuando a los consumidores les decían “pinches mariguanos” luego de festinar que se estaba aprobando “una ley histórica que marcará un parteaguas en la regulación internacional sobre su consumo”.

Y a “las señoras y señores diputados conservadores” les dijo que era diputado por Michoacán “donde se produce la mejor marihuana del planeta. Se produce en la sierra-costa michoacana, ahí donde Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y donde Enrique Peña Nieto montó a un virrey (Alfredo Castillo Cervantes) encargado del combate a las drogas”.

Al término de su discurso, mostró su cigarrito y comentó acompañado de una media sonrisa: “más tarde me lo echo”.

En otro momento del debate, la priista Cynthia López Castro subió a la tribuna con lo que dijo eran 28 gramos de orégano como ejemplo de la cantidad que se permitirá portar para consumo personal.

“Esto equivale a 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día, y si los hace de medio gramo podrá consumir 56 churros en cada tienda.

“¿Por qué me refiero en cada tienda? Es como un cigarro y el alcohol. Yo puedo comprar alcohol en un Oxxo y luego ir a otra tienda y luego ir a otra tienda y luego ir a otra tienda. Lo mismo pasará con esos churros de mariguana. ¿Así quieren?

“Yo nada más les digo algo, el día de mañana sus hijos que estén consumiendo les dirán: pero si tú la legalizaste cuando eras diputado, papá y mamá”.

La mariguana, redondeó su intervención “no es una droga inofensiva, como se nos hace creer. Tiene efectos permanentes sobre las capacidades cognitivas y sociales de los jóvenes, aumenta el riesgo y frecuentemente es una puerta de consumo a todas las sustancias”.

La diputada de Morena Simey Olvera Bautista, vestida de verde y negro, rechazó que la cannabis genere los daños que aseguran los diputados del PAN y el PRI y llamó a la mariguana “maravillosa plantita”.

Como su correligionario de Michoacán aseguró que se estaba haciendo historia y estimó que se trataba de “una revolución con las flores” y que era momento “de avanzar a la modernidad y garantizar la progresión de las libertades humanas fundamentales”.

La legisladora hidalguense invitó a los opositores “a elegir por la vía de la legalidad, de la paz, de la armonía e incluso del amor” y remató su intervención pidiéndoles: “no sean mochos, no se limiten, fumense un cigarrito porque la mota legal eleva la moral”.

El legislador del PAN, Éctor Ramírez Barba fue enfático en su posición de rechazo: “No estamos a favor de convertir al país en un productor de drogas, privatizando las ganancias y haciendo que las y los niños y adolescentes paguen las cuentas”.

Mientras que la legisladora del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán lamentó que con la aprobación del dictamen “se aumentará el índice de consumo y de adicciones. Lo que es increíble, que esta cuarta T, que se dice favorecer a la juventud, pretende envenenarla en aras de conseguir mayores recursos”.

Javier Hidalgo, de Morena, se refirió a los discursos de los oponentes.

“Aquellos que hoy criminalizan la cannabis, son los mismos que toman alcohol por la noche, que brindan con cerveza y vino con su familia enfrente y que hoy vienen a acusar a la cannabis como si fuera peor. No hay calidad moral para poderse quejar en esto. Ya dejen atrás esa hipocresía y generemos un verdadero ambiente transformador que mejore a México”.

La diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, consideró que el país no está preparado para legalizar la mariguana. “Hace falta fortalecer el sistema de salud y reforzar el judicial y penal, en el que aún persisten graves violaciones a los derechos humanos”.

Enfatizó que la reforma que sería aprobada “simula una regulación, pero detrás se aplicará la mano dura y se correrá el riesgo de incrementar las extorsiones”.

Al contrario, el diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez sostuvo que se trataba de “un primer gran paso para remontar los años de prohibición producto de los prejuicios y dogmatismos reaccionarios que trajeron violencia, persecución y corrupción y llevaron al aplastamiento de una libertad”.

Y vaticinó: “Si ayer se soslayaron derechos hoy se reconocen libertades. La práctica llevará a otras reformas legislativas, pero ya al margen de la prohibición”.

Ana Lucía Riojas Martínez, quien llegó a San Lázaro como diputada ciudadana colocada por el PAN en sus listas de plurinominales, se declaró consumidora, pero crítica del dictamen que se discutía.

“Esta reforma no es suficiente para que se deje de perseguir a quienes, desde una posición personal, hemos decidido ser consumidoras. Necesitamos dejar bien clara la línea entre lo que el Estado puede decir sobre nuestros cuerpos y lo que no”.

El dictamen, alegó la legisladora, “busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho. Al no suceder de esta manera, se pone en riesgo también a las comunidades cercanas, a los cultivos, ya que se construirán las simetrías económicas que hoy no existen, explotación laboral, expropiación de agua y acaparamiento de tierras y, sobre todo, mucha violencia.

“Habiendo dicho todo esto, no deja de ser un buen momento para recordarles que la reforma que merecemos llegará y tarde o temprano terminará esta guerra y su prohibición. Mientras tanto nosotras, las usuarias, seguiremos fumando y resistiendo en búsqueda de una política de drogas digna, e insisto, con libertad”, concluyó.

La diputada Martha Tagle Martínez de MC consideró que la Cámara de Diputados “recibió una minuta viciada de origen, con un problema de sobrerregulación que genera muchos obstáculos para el acceso de los derechos de las personas consumidoras”.

Estimó que era importante “hacerle cambios como despenalizar la posesión para consumo, pues no se puede permitir que el Estado se meta a las casas a verificar si cumplimos o no con la ley; además, son permisos que no pueden existir”.

Pero anticipó que su bancada votaría a favor “esperando que nuestras reservas sean aceptadas para generar los cambios que se requieren”, lo cual no ocurrió.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, de Encuentro Social afirmó que la reforma “abre la puerta para que otras drogas más dañinas circulen entre la población, se potenciarán los riesgos sociales y se alterará el tejido básico social”.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar del PVEM indicó que su fracción parlamentaria votaría a favor porque el dictamen “reconoce, regula y aprovecha una realidad que por años fue ignorada con los consecuentes problemas de salud. La legislación nos pone a la par de un fenómeno mundial que existe y que debe aprovecharse al máximo por el Estado y en beneficio de sus ciudadanos”.

Luis Enrique Martínez Ventura del PT preguntó “quiénes de los aquí presentes no han disfrutado de una copa de vino, de una cerveza, de un tequila, un mezcal o cualquier otro tipo de bebida alcohólica, y muchos por cierto, mucho más de una copa.

“Cuántos de los diputados aquí presentes y de los que no están, son fumadores activos del tabaco. Cada uno en su momento, el alcohol y el tabaco fueron considerados ilegales, ahora están reglamentados y su uso normalizado y aceptado socialmente”, argumentó.

Laura Barrera Fortoul del PRI alertó que el consumo de mariguana “interfiere con las funciones del cerebro como, por ejemplo, la memoria, la atención y la resolución de problemas, puede ser más difícil el aprendizaje para los jóvenes y afectar el rendimiento académico en la escuela”.

Y Gerardo Fernández Noroña del PT se preguntó: ¿Por qué el PRI y el PAN se oponen? He escuchado sus argumentos con atención y yo creo que otra vez están actuando con falsedad. Yo la única razón por la que puedo entender que se opongan es porque se les pueda acabar el financiamiento para sus campañas que vienen del crimen organizado. No encuentro otra razón”.

Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados del PRD, si bien consideró que se trataba de un dictamen incompleto adelantaba que su fracción votaría a favor del dictamen, ya que “contribuye a la regulación del uso personal de marihuana con fines lúdicos, esperando que pronto podamos avanzar decididamente en la despenalización total como compromiso para garantizar los derechos consagrados en la Constitución”.

Ya de madrugada, a las 2 horas de este jueves, el dictamen que regula el uso de la mariguana se aprobó en lo particular con 250 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones.

La gran mayoría de las 215 reservas discutidas fueron rechazadas, aunque se aprobaron algunas presentadas por Morena, el PRI y el PRD.

Por ejemplo, el diputado de Morena Rubén Cayetano García propuso precisar sanciones en caso de que se rebasen los límites permitidos de portación de autoconsumo.

Para ello, se establecieron multas de 80 a 300 días multa para quien rebase por 500 veces la cantidad de 28 gramos permitidos de mariguana para autoconsumo, cerca de 5 kilos.

Ello significa de 7 mil a 26 mil pesos de multa, más la prisión de 3 a 7 años.

A propuesta de Mariana Rodríguez Mier y Terán y René Juárez Cisneros, el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez del PRI, logró que la mayoría aceptara acotar a la Secretaría de Agricultura la aprobación de las licencias para la producción de cáñamo.

Y el diputado de Morena, Javier Hidalgo propuso incorporar la definición de “uso problemático" de la mariguana que quedó así:

"Consumo problemático: El uso de cannabis psicoactivo que provoque problemas graves a la salud de las personas, incluyendo la adicción, el abuso, la intoxicación y el uso nocivo, o problemas graves en su desenvolvimiento en el entorno social.

También de Morena, se aceptó la propuesta del diputado Sebastián Aguilera para prohibir la reconversión de terrenos con vocación forestal a la producción del cannabis.

A propuesta del PRD, se aceptó que en el artículo octavo se precisara que en los actos relativos al uso del cannabis y sus derivados se fomente el desarrollo sostenible, el bienestar de la población y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El dictamen será regresado al Senado para su revisión y en su caso aprobación.