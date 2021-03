AMLO pide a Arturo Zaldívar investigar a juez que suspendió reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigar la actuación del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, luego de que éste suspendiera provisionalmente los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

"De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes le solicito que el Consejo (de la Judicatura Federal) que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y, si es de su competencia o no, resolver sobre este caso. Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el CJF lleve a cabo una investigación", leyó el presidente durante su conferencia matutina de este lunes.

Este jueves, el juez Gómez Fierro otorgó la suspensión de amparo a la empresa Parque Solar Orejana respecto a la reforma de la industria eléctrica. Sin embargo, ordenó que tuviera efectos generales, pues consideró que la empresa en cuestión obtendría ventajas competitivas frente a otras compañías del ramo.

Se lanza contra exministro José Ramón Cossío

López Obrador calificó como “oficiosa” la suspensión otorgada por el juzgador y afirmó que alrededor de este caso actúan personas y empresas particulares vinculadas al viejo régimen que afectaron económicamente a la sociedad, en particular a los más pobres.

"Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México Felipe Calderón”, acusó.

Asimismo, el presidente acusó la creación de un “buró jurídico” cuyo objetivo es “ir en contra de las acciones que hemos emprendido para la transformación del país”, en el cual señaló la participación de Claudio X. González y del exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío Díaz (2003-2018).

Sobre el primero, el tabasqueño señaló que ha sido beneficiario de la política de privatización impuesta por el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y al segundo de guardar silencio ante actos de corrupción y defender a presuntos delincuentes.

El presidente incluso dedicó un espacio de su conferencia para recordar las actuaciones del exministro Cossío Díaz, entre las que destacó cuando votó en contra de un proyecto que buscaba responsabilizar a la familia del expresidente Felipe Calderón por el caso de la de la Guardería ABC, ocurrido en Sonora en 2009 o cuando se abstuvo de participar en la discusión de constitucionalidad de la llamada “Ley Televisa” de 2006.