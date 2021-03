López Obrador justifica préstamo a Epigmenio Ibarra y revela crédito a Kimberly Clark

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), otorgó un préstamo de 150 millones de pesos al productor Epigmenio Ibarra y reveló que la empresa Kimberly Clark donde Claudio X González tiene participación, también fue beneficiada con mil millones de pesos de la misma institución financiera.

“Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o favores políticos o relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso”, expresó el mandatario.

El portal LatinUS de Carlos Loret de Mola dio a conocer que, a mediados de 2020, Bancomext otorgó un crédito de 150 millones de pesos a Argos, la productora de televisión del que llamó "principal propagandista del gobierno", Epigmenio Ibarra, y lo hizo creando un fideicomiso para él.

En la conferencia mañanera, realizada en el estado de Veracruz, López Obrador arremetió nuevamente contra Loret de Mola y dijo que la nota informativa sobre el préstamo a la empresa de Epigmenio Ibarra tiene como objetivo “afectar” al gobierno federal.

En ese contexto, López Obrador justificó el crédito otorgado a Epigmenio Ibarra por Bancomext, argumentando que su empresa Argos tiene la posibilidad de recibir financiamiento institucional.

“Epigmenio es honesto, no es chayotero y nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno; Epigmenio los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y sus voceros porque es crítico y le llama pan al pan y vino al vino”, expresó el presidente en defensa del productor que difunde series en la plataforma digital de Netflix.

¿Un banco del gobierno le prestó 150 millones de pesos a Epigmenio Ibarra? uD83DuDCB8



Puede ser, dice el presidente y resalta que el periodista "no es chayotero".



Informa que también tienen créditos otras empresas, como Kimberly-Clark. pic.twitter.com/PFeMyVtZwQ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) March 19, 2021

Enseguida, en tono irónico, López Obrador reveló que la compañía Kimberly Clark donde participa el empresario Claudio X. González, tiene un crédito de mil millones de pesos en Bancomext.