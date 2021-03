El INE ordena a Morena dejar de presentarse como intermediario de programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con voto unánime, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este martes a Morena instruir, a más tardar en 48 horas, a sus dirigencias estatales y brigadistas a no atribuirse programas sociales ni presentarse como intermediarios para que la población acceda a ellos.

La decisión se dio tras analizar una queja y varios videos, en los que consta la actuación de algunos brigadistas, con indumentaria de Morena, que realizan visitas domiciliarias unos para censar a militantes, otros para recabar datos de la credencial de elector de simpatizantes, y de paso ofrecen ser la vía para que el gobierno los incorpore a programas sociales.

En la resolución se dio a Morena un plazo de 48 horas para que presente muestras de que acató las medidas de tutela preventiva ordenadas, con acciones como la publicación en sus redes sociales y en su página de internet de anuncios en los que aclare que no está relacionado con programas sociales y que no va a recabar información de la credencial de elector de los ciudadanos.

Asimismo deberá informar a su militancia, dirigencias estatales y sus estructuras territoriales que no incurrirá en esa conducta para que no quede duda de que no la autoriza.

uD83DuDCC3 El @INEMexico dicta medida cautelar preventiva contra Morena por vinculación indebida del partido con programas gubernamentales. https://t.co/Y1B2Jj99kI pic.twitter.com/CQxuJBnqP8 — @INEMexico (@INEMexico) March 2, 2021

En uno de los videos revisados y presentados por el PAN en su queja contra Morena consta cómo un brigadista que se identifica como Alejandro afirma que la información que recaba puede ayudar a que el gobierno anote a las personas en el programa 65 y más o al programa de vacunación contra el covid-19.

Además de ese “tenemos evidencia de muchos más casos de brigadas con indumentaria de Morena” en esas tareas con las que se estaría confundiendo el activismo del partido, incuso la invitación a ser representantes del partido en las casillas, lo cual es correcto, pero no cuando eso lo mezcla con programas sociales, lo que es contrario a la ley, explicó el consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama.

“Estamos ante los indicios de un uso clientelar y electorero de programas sociales, por eso ante la evidencia me parece correcto esta medida a efecto que el partido frene esta actividad y deje de ordenar o participar con actos como los denunciados”, expresó, pues “venimos de un pasado” donde también se confundían acciones de gobierno con promoción electoral.

Explicó que si Morena dice que no ha ordenado eso y lo que se ve en los videos son conductas individuales, no le afectará la medida cautelar, pero de todas formas “deberá acreditar que está dando señales claras, inequívocas que estas conductas no tienen cabida”.

La consejera Claudia Zavala estableció “los programas sociales no pueden estar vinculados ni de hecho, ni de dicho y esa confusión se está generando con este despliegue” de brigadistas.

Por eso es correcto que el partido “tome medidas para que esto pare” porque se está generando una vinculación indebida de un partido con programas sociales, lo cual es ilegal.