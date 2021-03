AMLO aumenta tensión con el INE: recuerda expresión racista de Lorenzo Córdova

CHAMPOTÓN, Cam. (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que en México sigan vigentes el racismo y el clasismo, que impusieron los españoles desde los tiempos de conquista, y que provocan que los indígenas se avergüencen de su identidad y nieguen sus extraordinarias culturas.

Expresó lo anterior durante la ceremonia de conmemoración de la victoria de los mayas de Chakán Putum sobre los invasores españoles, ocurrida en 1517 en “la bahía de la mala pelea”.

El evento, organizado por el gobierno mexicano, forma parte de las jornadas del bicentenario de la Independencia y tuvo la finalidad de reivindicar la grandeza de los pueblos originarios.

López Obrador, quien para la ocasión contó como invitado especial al presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, reconoció que en México aún se promueve la idea de que las personas indígenas tienen “inclinación al mal y que no entiende si no es por temor o por la fuerza”.

“Debe decirse que la discriminación a lo indígena proviene de todas las clases sociales y hasta de los hombres más ilustrados o de mayor nivel académico”, acusó.

Insistió en que la actualidad persiste muchas expresiones y actitudes racistas, de las que expuso dos que, sin mencionar directamente sus nombres, aluden primero a Mario Di Constanzo y luego a Lorenzo Córdova.

“En 2007, un maestro de economía del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México) y, para nuestra vergüenza, secretario de Hacienda del entonces gobierno legítimo, escribió un artículo en el periódico La Jornada utilizando la ofensiva y muy conocida frase 'no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre’”, narró.​

“El otro caso, de hace poco, en 2015, es la grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral, quien, después de recibir en audiencia a una representación indígena, se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos, expresando:

“‘Había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba -y empieza a imitarlo con voz grave y burlona- yo, jefe gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí: oh, diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones’”, recordó.

El recordatorio del presidente ocurrió horas después de que acusara la existencia de "una estrategia política en contra del movimiento de la Cuarta Transformación para que no tenga mayoría en la Cámara de Diputados federal" en la señaló a los consejeros del INE de ser cómplices de sus opositores.

Aseguró que la Cuarta Transformación que encabeza tiene como tarea fundamental combatir el clasismo, la discriminación y el racismo. “Estamos demostrando con hechos que es correcto nuestro lema de que, por el bien de todos, primero los pobres”.

Justificó que por ello los estados que más apoyos gubernamentales reciben son los que tienen mayor población indígena, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán y Campeche.

“Además, de todos los mexicanos, son los indígenas los que más atención obtienen de nuestro gobierno, casi el 100 por ciento de los hogares indígenas de todas las etnias y culturas del país reciben cuando menos un programa de apoyo para el bienestar”, aseguró.

Destacó que su gobierno promueve “una constante reivindicación de la grandeza cultural de nuestros pueblos originarios” y explicó que tiene la convicción “de que la regeneración del país sólo podrá darse si se fortalecen sus valores morales y espirituales, y la mayor reserva de estos valores se conserva en las comunidades indígenas y en las familias de México”.

Sostuvo que está demostrado que, “en los pueblos indígenas, pese a todo, se mantienen las tradiciones, las costumbres y la organización comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, el respeto a los débiles, a los adultos mayores y que en las comunidades hay más honestidad y menos violencia, y se práctica más el amor al prójimo y el respeto a la naturaleza”.

En ese sentido, expresó a Luis Arce su amplio reconocimiento “por la forma tan fraterna en que han atendido la justa demanda de los pueblos originarios de su país”.

Reconoció que Bolivia “es el mejor ejemplo a seguir en este importantísimo asunto” y por ello elogió el desempeño del expresidente Evo Morales.

“En Bolivia, luego de dictaduras y regímenes autoritarios, entreguistas, llegó a la Presidencia un indígena, Evo Morales, y en 14 años cambió la realidad que imperaba de oprobio y desprecio a la población mayoritariamente indígena por una forma de vida fincada en la igualdad, el respeto a la pluralidad cultural y el progreso con justicia”, expresó.

También reconoció en su invitado especial a un “protagonista de esa transformación, porque fue el encargado del manejo de la economía y supo equilibrar crecimiento con bienestar” y a un “presidente digno”.

Dijo que en Bolivia se lograron “cosas espectaculares, maravillosas”.

“Han sido el país del continente con más crecimiento económico en más de una década; recuperaron los recursos naturales del país que estaban en manos de extranjeros; sacaron de la marginación a millones de familiares pobres y, por si fuera poco, acabaron con el mito de que el pueblo es malagradecido, porque después del reciente golpe de Estado, en medio de amenazas y persecuciones, la gente humilde, los indígenas, fueron a las urnas y votaron por usted que ganó en las elecciones desde la primera vuelta con mucha ventaja”, destacó.

Y manifestó su admiración por “esa lección de civismo y democracia”.

Para conmemorar la ocasión, personal de la Secretaría de Marina montó una vistosa representación de la batalla encabezada por el guerrero maya Moch Cohuó en esta bahía que López Obrador renombró como “de la buena pelea”.

Previamente, los mandatarios y sus respectivas visitaron la zona arqueológica de Edzná.