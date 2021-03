Subsidio de luz a empresas como Oxxo, Walmart y Bimbo supera los 471 mil 200 millones de pesos: CFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de la división de Energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Miguel Santiago Reyes, reveló que el subsidio gubernamental para empresas privadas por consumo de energía es de 471 mil 200 millones de pesos, cantidad que equivale a vacunar 10 veces al pueblo de México contra el covid-19.

Durante la presentación de un informe detallado sobre el tema energético en la conferencia mañanera realizada en Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que el mecanismo de “sociedades de autoabasto” ha beneficiado a compañías como Oxxo, Walmart y Bimbo, las cuales han dejado de pagar a la CFE más de mil millones de pesos por los subsidios que mantienen.

“El monto total de todo esto, de todos los subsidios, equivale a 471 mil 200 millones de pesos. ¿Podríamos vacunar con esto a la población de covid? Pues claro, si son 40 mil millones, podemos hacer 10 rondas de vacunación de covid de toda la población mexicana. Por eso es tan importante el tema, porque esto se puede dedicar, destinar a la población, a la gente, a la gente más necesitada, a la de a pie, por eso es importante”.

Incluso, informó que este esquema, impulsado desde el gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y afianzado en la reforma energética de la administración anterior, ha permitido que los socios de las grandes empresas no paguen al menos 50 mil millones de pesos a la CFE, es decir, el presupuesto anual del estado de Chihuahua, precisó.

“Sólo una empresa, casualmente, Iberdrola recibió el 26% de estos subsidios, adicionalmente como les digo no recibimos ingresos porque nos quitaron esos clientes”, aseguró Santiago Reyes.

Subsidios a empresas por no pagar la transmisión a CFE es de 50 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto anual de todo Chihuahua. E Iberdrola concentra 26 por ciento de subsidios, asegura Miguel Reyes, director de CFE Energía. Y critica a jueces que otorgaron amparos.

Por ello, dijo que la iniciativa de reforma a la Ley Eléctrica del gobierno de López Obrador busca “recuperar recursos de la Hacienda pública y poner piso parejo entre la CFE y las empresas privadas”, aseveró.

El funcionario de la CFE afirmó en su exposición que al eliminar los subsidios a las grandes empresas “se fortalecerá” la paraestatal y dijo que de esta forma, no aumentarán las tarifas del servicio eléctrico y remató:

“¿Qué se requiere para transitar hacia ello? Que las empresas que han recibido estos subsidios dejen de ampararse. Hay que buscar un diálogo y sentarse con ellas, decirles ‘puedes transitar, nosotros también, podemos coexistir, convivir pero en otras circunstancias y las circunstancias son de piso parejo, de competencia no desleal, no de subsidios. Esa es la salida. Hay un nuevo gobierno, una nueva realidad y lo central ya no son estas corporaciones, es el pueblo de México”, sentenció.

Por su parte, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz afirmó que el modelo neoliberal de los opositores a la 4T planteó desaparecer a la Comisión para convertir el mercado eléctrico en un negocio privado.

“Generaron un sistema que debe ser cambiado y por eso está la Ley, cuyo objetivo es evitar estos subsidios con capital mexicano, presupuesto nacional, para la destrucción de la empresa más importante de este país que es la CFE”, indicó.