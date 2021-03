Manuela Obrador, prima de AMLO, va por la reelección como diputada federal de Palenque

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, busca reelegirse en Chiapas como diputada federal por el Distrito 1 de Palenque, donde, según sus adversarios, una vez más usurpa una representación que corresponde a los pueblos originarios de esa región.

La diputada federal palencana -que estuvo en la 64 legislatura que está por concluir- busca de nuevo ser legisladora para la 65 legislatura federal en un distrito con amplia población indígena, curul que corresponde los pueblos originarios.

En el 2015 fue candidata a diputada federal por primera ocasión por ese mismo distrito federal, pero aquella ocasión no logró ganar dicho cargo.

En 2018, volvió a ser postulada como candidata a diputada federal por la coalición Juntos Haremos Historia, siendo electa por el Distrito 1 de Chiapas a la LXIV Legislatura que terminará en 2021.

Aunque en la Cámara de Diputados fue secretaria de la comisión de Infraestructura e integrante de las comisiones de Asuntos Frontera Sur; y de Energía, ha sido cuestionada por su ínfima labor legislativa.

Según Crescencia Diaz Vázquez, una maestra indígena de primaria bilingüe del pueblo originario chol, dice que lo que ve es una clara imposición, sólo por ser la prima del presidente López Obrador.

Expuso que el distrito con cabecera en Palenque abarca los municipios de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón, Catazajá, La Libertad y Salto de Agua, tiene un 74.19 por ciento de población indígena, principalmente población mayense chol y tseltal.

La socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, de 42 años y madre de dos pequeños, irá a la tribunales para impugnar la candidatura de Manuela Obrador.

“Acá lo que hay es el abuso del poder por parte de Manuela por ser la prima del presidente. Aquí a la prima del presidente no se le niega nada. De ahí, la presencia entre los pueblos y comunidades no la tiene. Si se hubiera llevado la encuesta ella no hubiera quedado como candidata”, dice Crescencia Díaz Vázquez.