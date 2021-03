Lilly Téllez llama "borregos de Morena" a Servidores de la Nación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Borregos de Morena”, calificó la senadora Lilly Téllez a los funcionarios conocidos como Servidores de la Nación que estuvieron en la Universidad Anáhuac del Estado de México, en la campaña de vacunación.

A través de sus redes sociales, la senadora panista Lilly Téllez criticó a los Servidores de la Nación tras una serie de denuncias por la actitud de los funcionarios durante la vacunación contra coronavirus para adultos mayores en la universidad ubicada en el municipio de Huixquilucan.

No son siervos de la nación, son borregos de morena https://t.co/4SRiWvyuIS — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 30, 2021

La legisladora por el PAN cuestionó las acciones de estos funcionarios adscritos a la Secretaria de Bienestar durante el proceso de inoculación a los adultos mayores durante el cual, en las primeras horas, hubo mala organización y largas filas.

Entre las quejas se denunció que los Servidores de la Nación no agilizaron el proceso y la atención fue muy tardía, y no permitían la vacunación a personas que no contaban con los documentos requeridos.