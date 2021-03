Morena anuncia "resistencia civil pacífica" contra el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció actos de “resistencia civil pacífica” de su movimiento en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por retirar el registro a más de una treintena de candidatos morenistas a diversos cargos de elección, debido a que no presentaron informes de ingresos y gastos de precampaña.

En mitin improvisado en la sede del INE, Delgado Carrillo acusó al INE de ver fallas en Morena, pero no en campañas del PRI o el PAN en el pasado, por lo que respaldó todas las movilizaciones y actividades políticas que se anuncian en Chilpancingo, Guerrero, para respaldar al aspirante a candidato morenista al gobierno local, Félix Salgado Macedonio, más acciones que se realicen en la ciudad de México.

En el caso de Guerrero aseguró “no podemos hacer campaña como tal pero si reuniones con nuestros simpatizantes y vamos a tener Actos de resistencia pacífica para defender a nuestra democracia”.

Acompañado por legisladores e integrantes de la dirigencia, como el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, Delgado advirtió que hay en el INE una intencionalidad política para desacreditar a Morena.

Advirtió que de continuar en esa postura va a insistir al Grupo Parlamentario de su partido en la Cámara de Diputados en formalizar una demanda de juicio político contra los consejeros, particularmente su presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama.

Además se quejó de la actuación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por asegurar que hubo precampañas sin pruebas.

Es la misma UTF “que no vio la corrupción de Odebrecht, que no vio el dinero en las tarjetas de Monex, que no vio el dinero de los Amigos de Fox” y sí vieron tres reuniones que hizo Félix (Salgado) como representante de la cuarta transformación, una ´publicación en Facebook de Juan Meléndrez candidato a diputado de Baja California, o sí vieron una manta de Raúl Morón (en Michoacán) que ni siquiera tenía su fotografía “, se quejó.