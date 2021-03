AMLO señala a Xavier Olea como principal acusador de Félix Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a Xavier Olea Peláez, titular de la Fiscalía de Guerrero durante los primeros tres años del gobierno de Héctor Astudillo, como el principal artífice de las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio.

Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario criticó las posturas de los diarios extranjeros El País y The New York Times, quienes lo acusan por sus posturas sobre el feminismo y en particular por el tema de Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual.

“¿Qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el exprocurador de Guerrero del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian”, dijo López Obrador sin dar mayores detalles.

El presidente incluso cuestionó el hecho de que las acusaciones contra Salgado Macedonio salgan durante este periodo electoral, cuando asumió como senador desde el 2018.

“¿No sabrán en el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato cuando surge todo este escándalo?”, agregó.

Bajo ese contexto, el presidente volvió a lanzar una crítica hacia los medios de comunicación nacionales e internacionales, a cuyos dueños acusó de hacer “periodismo empresarial”.

“No es un asunto de México, es mundial. Tiene que haber una sacudida mundial en el manejo de medios, en todo”, afirmó el tabasqueño.

Sobre el tema de Salgado Macedonio, insistió en su postura de que sean los ciudadanos de Guerrero y las autoridades ministeriales de la administración astudillista quienes definan la suerte de Salgado Macedonio y expresó nuevamente su rechazo a la crítica que denominó: “Linchamientos políticos”.