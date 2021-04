Salgado Macedonio amenaza con que si no es candidato no habrá elección en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, dijo este domingo que si las autoridades electorales no lo dejan ser candidato, entonces “no habrá elecciones en Guerrero”.

Durante el segundo día de su caravana de protesta, Salgado lanzó la siguiente amenaza:

“Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos no hay elección en Guerrero. ¡Y tope en lo que tope! Es acuerdo del pueblo de Guerrero. No habrá elecciones en Guerrero. Parejo es parejo”.

Salgado Macedonio aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual le retiró su candidatura por no presentar sus gastos de precampaña, está ejerciendo “violencia política” en su contra, por lo que si reiterar dicha decisión presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la ciudad de Iguala, donde pernoctó junto con la caravana de vehículos que lo acompaña rumbo a la Ciudad de México, recalcó:

“Se está ejerciendo violencia política en mi contra, está abusado el INE, se pasó el INE”.

Señaló que este órgano electoral solo trata de perjudicarlo a él, y no al resto de los candidatos.

“¿Y por qué nada más yo de Morena? ¿Si todos los demás de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix, el de Guerrero?”, se preguntó indignado.

También acusó a las autoridades electorales de postergar la resolución de su caso, luego de que el TEPJF ordenó al INE volver a revisar el expediente.

“Curiosamente el INE no ha notificado, se le han dado muchas larga a esto”, dijo.

Luego de que este sábado partió de Acapulco, y tras el descanso en Iguala, la caravana de Salgado Macedonio reanudó su marcha hacia la Ciudad de México, donde realizará manifestaciones de protesta frente a las oficinas del INE.