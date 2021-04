Salgado Macedonio dice que no era precandidato, sino "coordinador de la 4T" en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Félix Salgado Macedonio, precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, llegó a la sede nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital mexicana luego de realizar una caravana desde Acapulco, Guerrero para exigir la restitución de su candidatura a la gubernatura de dicho estado.

Acompañado de decenas de simpatizantes, Salgado Macedonio pretende instalar un plantón en la sede del INE hasta que este órgano autónomo si se le regresara la candidatura o no.

Lo anterior, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminara que el INE debe hacer una nueva “valoración” sobre la cancelación de Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador de Guerrero.

A su llegada a la sede del INE, a la altura del cruce de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, el autodenominado “Toro” consideró que no violó la ley electoral con la que se pretende quitarle la candidatura pues nunca fue precandidato de Morena, sino “coordinador de la cuarta transformación en Guerrero”.

"Yo le pregunto al INE, ¿de dónde saca que yo soy precandidato? [...] No hay porque hacer una declaración de supuestos gastos de precampaña, porque no hay precandidatos. A mí me nombraron 'coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en Guerrero'.

"No soy precandidato, pero que hice trabajos como si fuera precandidato, ajá, como si fuera, pero no fui", declaró.

Horas antes de su arribo, en la ciudad de Iguala, Guerrero, el también senador con licencia lanzó una amenaza al decir que si el INE no le regresa su candidatura “no habrá elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio”.