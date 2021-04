AMLO sobre autoridades electorales: "ya basta de estar simulando de que son demócratas"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno impulse una campaña para someter a las autoridades electorales y señaló que sus diferencias con consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es porque “no han actuado con rectitud” y están sometidos a grupos de intereses políticos y económicos.

“Dicen que traemos una campaña en contra de la autoridad electoral y que queremos someter a la autoridad electoral; no, no somos iguales, nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas, cuando siempre han estado al servicio de la antidemocracia”, expresó el mandatario.

En su conferencia mañanera, López Obrador evadió opinar sobre la postura del senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio, quién afirmó que si el INE no le regresa la candidatura al gobierno estatal, no habrá elecciones en Guerrero, pero habló en general sobre la confrontación que mantiene con los representantes de los órganos electorales .

“Tenemos diferencias con autoridades que todavía tienen que ver con lo electoral, diferencias que vienen de lejos porque consideramos que no han actuado con rectitud y se han sometido a grupos de intereses creados, políticos y económicos, y lo saben bien”, aseguró el presidente Obrador.

Además, el titular del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno no intervendrá en el actual proceso electoral y va a procurar que tampoco nadie se meta para garantizar elecciones libres.

“Es una convicción, es un principio. No somos delincuentes electorales, no somos mapaches electorales, no hemos cometido, no vamos a cometer fraudes de ningún tipo. No somos iguales", indicó López Obrador.