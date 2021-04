Comisiones del Senado avalan que la "abstención" sea opción en consultas populares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las Comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron en sus términos la minuta de la Ley Federal de Consulta Popular que envió la Cámara de Diputados pese a que legisladoras y legisladores de oposición alertaron de una grave implicación en el resultado el que contenga la opción de “voto en abstención”.

El artículo 43 de la ley fue modificado por la Cámara de Diputados para incluir un recuadro con la opción del voto en "abstención", además de las casillas para el "sí" y "no".

Sin embargo, el PRI, Movimiento Ciudadano y PRD pidieron que se elimine la opción de la abstención, pues el resultado de las consultas populares es vinculante cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, por lo que consideraron que si llega a hacer mayoritaria la votación por la opción de la abstención estaría siendo vinculante la opinión de la segunda mayoría, a favor o en contra.

En ese sentido, Claudia Ruiz Massieu del PRI dijo que a su bancada le preocupa un escenario en el que la mayoría emita un voto en abstención, y con un porcentaje pequeño por el sí o por el no se decida un tema de trascendencia nacional.

“Las modificaciones que estamos planteando son para eliminar la posibilidad de que se pueda emitir un voto en abstención, simplemente dejar, como viene desde el origen y es el espíritu de la consulta, un sí y un no”, argumentó.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera del PRD dijo que en el dictamen “se está creando sin ningún antecedente la figura del voto en abstención”, pues en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se habla de voto válido o voto nulo.

Noé Castañón de Movimiento Ciudadano dijo que los ciudadanos pueden hacer efectiva la abstención al no participar en la consulta por lo que no tendría que incluirse el voto en abstención en una consulta que no es obligatoria.

“El voto en abstención resultaría legislado o pertinente en todos aquellos procesos de elección donde el voto es obligatorio, como sucede en el propio Senado, en el Senado tenemos la obligación de votar a favor, en contra o en abstención, porque está en nuestra encomienda. Para el tema de las consultas populares, así como elecciones populares en México el voto si bien es una obligación no es forzoso”, afirmó durante su intervención.

Pese a los argumentos, la mayoría de Morena y sus aliados del PT en las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen en sus términos sin ningún argumento o comentario a favor del voto en abstención.

No obstante, avalaron que se corrijan los errores de técnica legislativa, además de diversos dedazos y el lenguaje para hacerlo inclusivo.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, dijo que el dictamen sería turnado al pleno.

La minuta llegó al Senado el 15 de diciembre de 2020 y tiene como objetivo actualizar la Ley Federal de Consulta Popular en sintonía con las reformas a la constitución en la materia que se realizaron en 2019.