El INE se sostiene y cancela el registro como candidato a Félix Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por seis votos contra cinco, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sostuvo la sanción de pérdida de registro de Félix Salgado como candidato de Morena al gobierno de Guerrero, por lo que el partido, que anunció que impugnará de nuevo, fue emplazado a designar a un sustituto en 48 horas.

La discusión de este caso quedó permeada por los amagos que hizo la víspera Salgado Macedonio de ir a las casas de los consejeros si no se le restituía la postulación, pero a éstos “nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas abiertas”, insistió el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Al INE no lo lograron cooptar, tampoco doblegar, ahora, aunque sea tarde, les toca aprender a respetar”, advirtió el consejero Ciro Murayama, quien acusó que “el partido en el gobierno ha usado su poder” para descalificar al INE y ha amagado con llevarlos a juicio político, primero a dos, luego a cuatro, y ahora ya va contra siete consejeros.

El Consejo General del INE sesionó esta noche para acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la semana pasada revocó la decisión de pérdida de derecho a contender de Salgado Macedonio y ordenó a los consejeros revalorar el caso y establecer sanciones con gradualidad a la luz de los derechos, ya que quitar el derecho a una postulación podría resultar excesiva y desproporcionada, pues afectaría el derecho político de una persona a ser votada.

Al revalorar la conducta de Morena y del exprecandidato Salgado Macedonio, los consejeros concluyeron que éste mostró “falta de voluntad o disponibilidad” para cumplir la ley e incluso intentó engañar a la autoridad.

Así, la omisión al no entregar informe de ingresos y gastos de precampañas no sólo fue grave especial por afectar la fiscalización y la rendición de cuentas, sino que pudo haber constituido una violación a los principios de certeza, legalidad y equidad en las contiendas, destacaron.

Córdova estableció que, en su sentencia, el TEPJF ya fijó como verdades legales que Salgado fue precandidato, hizo precampaña, sí debió presentar informes y no lo hizo, lo que impidió fiscalizar ingresos y gastos.

Además, los magistrados ya establecieron que esa falta se cometió consciente de que era una clara violación a la ley, y el INE no violó el derecho de audiencia de ninguno de los quejosos.

En el documento avalado se valoró que Morena omitió entregar informe de gastos de precampaña y luego, el 28 de febrero y el 6 de marzo, Salgado Macedonio negó ante el INE la realización de actos de precampaña, rechazó ser precandidato y negó cualquier relación con los videos en su cuenta certificada de Facebook, en la que anunció su registro en el proceso interno de Morena y el inicio de precampaña.

Salgado tuvo oportunidad de cumplir y “se limitó simplemente a negar los hechos imputados, sin que de sus argumentos se advierta la voluntad de cumplir con su obligación de rendición de cuentas”.

El pasado 25 de marzo, cuando el Consejo votó por cancelar el registro a Salgado Macedonio, la decisión fue de siete consejeros en pro y cuatro en contra, pero ahora quien modificó su voto para que no se quitara al guerrerense de las boletas fue la consejera Norma de la Cruz, quien sólo habló de montos involucrados.

Votaron en contra de sancionar a Salgado los consejeros Martin Faz, Ucc Kib Espadas, Norma de la Cruz, José Roberto Ruiz y Adriana Favela.

Es “un auténtico exceso” y propicia una “afectación profunda a los electores dañando por completo” a los ciudadanos, estimó Espadas.

“No está acreditado” que los sujetos tenían la intención de incumplir; “por menos de 20 mil pesos se pretende aplicar la sanción máxima, pero no hay reincidencia, reiteración ni beneficio económico, no se afectó gravemente la rendición de cuentas ni se tuvieron consecuencias reales en la contienda electoral. Si la preocupación es (no sentar) precedente, la sanción debe ser severa pero no desproporcionada”, alegó Ruiz.

La consejera Adriana Favela se pronunció por sancionar sólo con multa de 200% los montos involucrados.

En el caso de Salgado Macedonio, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) halló que había realizado erogaciones de precampaña, al menos por 19 mil 872 en publicaciones de Facebook, por lo que se votó la pérdida de su derecho a ser registrado como candidato, misma sanción que se impuso a los precandidatos morenistas Adela Román y Pablo Amílcar Sandoval, en tanto que a Luis Walton se le sancionó con 217 mil 200 pesos de multa, pero sin pérdida del derecho a ser postulado.

Sin embargo, la consejera Claudia Zavala explicó que ese monto involucrado no es el gasto total que se haya detectado o haya realizado Salgado Macedonio, sino lo que fue hallado en la fiscalización, que usa el método de auditoría de hallazgos, y por eso es que siempre se requiere que partidos y candidatos presenten informes de ingresos y gastos.

Este “no es un tema de montos involucrados, sino que hubo una resistencia a trasparentar gastos y no cumplir la ley”, advirtió la consejera. “No estamos en el tema de pesos, estamos ante una técnica de auditoría que encontró un monto, pero no es el que corresponde con la realidad”.

No podemos –agregó-- generar incentivos perversos en nuestra fiscalización a costa de derribar la rendición de cuentas, la transparencia, todos, porque en 2014 hubo una gran reforma en materia de fiscalización y “no podemos generar incentivos para que se violen las leyes y se valore que sale más barato violar la ley y pagar una multa”.