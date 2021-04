El INE ordena a AMLO retirar mañanera y no difundir programas sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de difundir logros de gobierno, obras públicas y elementos que pudieran afectar el actual proceso electoral hasta después del 6 de junio, para no afectar la equidad en las campañas.

Los consejeros emitieron esa medida de tutela preventiva tras analizar una queja por presunta violación del presidente a la Constitución, pues en su conferencia mañanera del pasado 16 de abril dio detalles de programas sociales y número de beneficiarios, e incluso se transmitieron en pantalla datos sobre éstos, razón por la que se ordenó el retiro de esas publicaciones de las redes sociales YouTube y Facebook del gobierno, así como de su portal de internet.

El consejero presidente de la Comisión, Ciro Murayama, aclaró: “esta Comisión no está prohibiendo las conferencias mañaneras, no estamos diciendo que el ciudadano presidente de la República no pueda informar a la ciudadanía de ese país de ciertos elementos. Pero, ¿cuáles son los elementos que pueden ser informados? Los que la Constitución señala para las campañas electorales: salud, educación y protección civil”.

Esas, recordó, son las únicas excepciones que el artículo 41 de la Constitución marca que sí pueden ser difundidas en propaganda gubernamental aún durante las campañas.

“Hablar de logros de gobierno o beneficiarios trasciende las limitaciones que la Constitución fija de manera obligatoria…únicamente estamos señalando, ordenando que en estos ejercicios (las conferencias) que se seguirán llevando a cabo durante las campañas se ajuste el discurso a no difundir logros de gobierno, no hacer propaganda gubernamental y hablar de los tres temas que la Constitución, no el INE ni la Comisión de Quejas, establece que pueden ser abordados”, agregó.

Con su resolución, aprobada por unanimidad, los consejeros instaron al mandatario a acatar la Constitución, las leyes electorales y la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que recientemente estableció que los contenidos vedados durante las campañas no pueden ser difundidos ni siquiera al responder cuestionamientos de la prensa en las mañaneras.

“En cualquier momento de las conferencias, incluidas las preguntas y respuestas, los funcionarios deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública o incluso difundir información dirigida a exhibir las preferencias electorales de la ciudadanía, como la de valorar positivamente a un gobierno” ordenó el TEPJF, recordó Murayama al leer parte de la sentencia mencionada.

En el caso analizado hoy, mismo que fue denunciado por el PRD y Movimiento Ciudadano, la difusión de contenido prohibido en la mañanera se hizo incluso de forma programada, pues se emitieron en pantalla las cifras de beneficiarios y no fue espontáneo, concluyeron.

La consejera Claudia Zavala insistió en que los gobiernos deben quedar al margen de las campañas y no difundir sus programas de gobierno La consejera Adriana Favela recordó que el criterio reiterado del TEPJF desde 2018 en que inició el actual gobierno y hasta el año pasado era la no difusión de las conferencias mañaneras en los territorios donde había elecciones locales.

“De seguir ese criterio reiterado no seguirían las mañaneras en ninguna entidad porque estamos en campañas electorales federales en todo el país” y campañas locales en 30 estados, pero ya que está autorizada la continuación de las conferencias matutinas, debe vigilarse que su contenido no sea de exaltación del gobierno o para tratar de perjudicar a otra fuerza política, explicó.

Hoy, a nivel federal hay campañas desde el 4 abril y desde el 16 de abril las hay en la mayoría de las entidades, por lo que debe tomarse medidas para no inclinar la balanza.

En la discusión Murayama planteó que también está prohibido estar haciendo referencia a pronósticos o encuestas electorales –como lo hizo hoy el presidente en su mañanera- pues “es empezar a incidir en las preferencias de la ciudadanía y está prohibido en el 134 constitucional”.

Hizo por eso un respetuoso llamado” al presidente a acatar la Constitución, “ojalá podamos refrendar el compromiso democrático” de gobernantes y partidos.

Se quejan por lema "ya sabes quién"

En otro asunto los consejeros, negaron la emisión de medidas cautelares solicitadas por Encuentro Social en contra de un spot pautado por Morena, en donde su dirigente, Mario Delgado, vincula a su partido con el presidente López Obrador, pero sin mencionarlo.

La frase denunciada es ”estamos al cien con ya sabes quién” que dice Delgado en su mensaje, pero eso no constituye alguna irregularidad, concluyeron los consejeros.

En tanto, Morena solicitó medidas cautelares en contra de varios spots pautados por el PRI, en los que acusa “criminal manejo de la pandemia de Morena” o donde se pide “ponle un alto a Morena y a la destrucción de México”.

Los consejeros determinaron que no se advierte que se trate de mensajes calumniosos que deban ser retirados.

En cuanto a la sistematicidad pues los contenidos son replicados en promos del PAN y del PRD, “es normal pues van en Coalición es obvio que puedan tener una estrategia para posicionar a sus candidatos” estableció Favela.