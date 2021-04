AMLO sobre el apercibimiento del INE: "no sé exactamente en qué consiste lo que ellos están planteando"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por la mañana que aún no había sido notificado oficialmente sobre el apercibimiento que emitió en su contra el Instituto Nacional Electoral (INE), para que se abstenga de hacer propaganda electoral en su conferencia matutina que se realiza en el salón Tesorería de palacio Nacional.

“No sé exactamente en qué consiste lo que ellos están planteando, vamos a esperar a que nos llegue oficialmente la notificación y que nos digan qué es lo que estamos incumpliendo y en qué estamos cometiendo una infracción para que cuidemos y no afectar”, expresó.

Esta mañana, el presidente López Obrador fue consultado acerca del apercibimiento que emitió ayer el INE, donde los consejeros consideran que el titular del Ejecutivo Federal incurrió en un posible desacato a las medidas cautelares en las que se le pidió no difundir acciones y logros de gobierno, ni hacer pronunciamientos de carácter electoral y se advierte que de no cumplir “se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública” como marca el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto.

Al respecto, López Obrador dijo que, en sus conferencias mañaneras, no hace mención negativa o positiva de un partido político o candidato en específico y se manifestó en contra del uso de los recursos para favorecer a alguien en este proceso electoral.

Luego, habló sobre el caso del tráiler cargado con despensas que fue decomisado este fin de semana en el estado de San Luis Potosí y dijo que después del llamado que hizo ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación.

“Hoy me informaron que ya atrajo el caso la Fiscalía y se va a entregar toda la información que tenemos, pero me dicen que en la inspección que se hizo ya no están las despensas, pero no quisieron desaprovechar, dejar de usarlas, porque ya no están, como se decía antes, el cuerpo del delito, no sé si esto lo puedo comentar o no, esto tiene que ver con la democracia, tenemos que garantizar que las elecciones sean limpias y se respete el voto”, expresó el presidente López Obrador.