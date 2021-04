Quadri asegura que México sería una potencia si él hubiera ganado en 2012

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gabriel Quadri, excandidato presidencial en 2012 por el extinto partido Nueva Alianza y ahora aspirante de la alianza PRI-PAN-PRD a una diputación federal, aseguró que “el país sería una potencia emergente” si él hubiera ganado las elecciones de 2012.

México sería “muy distinto. Sería un país próspero, sustentable, moderno, democrático, libre, una potencia emergente”, sugirió en conversación con Fernando Del Collado para el programa Tragaluz de Latinus, a quien le dijo que si la coalición que representa no gana la mayoría de los votos “estamos perdidos”.

- ¿Todavía se piensa presidente?, le cuestionó Del Collado.

- Sí, ¿por qué no?

Por eso, si se presenta la oportunidad, buscará la candidatura presidencial para 2024.

- ¿Eso es amenaza o advertencia?

- Las dos cosas.

Cuando Quadri comentó que su campaña presidencial fue buena, al punto de que consideró que Andrés Manuel López Obrador sería buen secretario de Desarrollo Social, a lo que contestó, tras reírse, que “Me equivoqué. No lo conocía lo suficiente”.

Quadri dijo que quiere contribuir a “salvar a México de la dictadura, de la tiranía, y a reconstruir al país, a salvarlo, porque quiero un México próspero, sustentable, democrático, libre”. La denominó “retropopulista”, destructiva e inaceptable.

“Si llego a la Cámara de Diputados puedo contribuir a ‘parar’ las políticas demenciales del régimen, ponerle un nudo de contención y preparar al país para la reconstrucción”.

Reconoció que quiere ser diputado federal para cancelar el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y el programa Sembrando Vida, lo cuales Del Collado le comentó que eran exitosos, pues su plan es recuperar el proyecto del aeropuerto en Texcoco.

“¿Cuál exitoso? Es una desgracia, es un desastre”, indicó sin dar más argumentos.

"El daño más perdurable es la división de los mexicanos, la polarización, la siembra del rencor, del resentimiento, la mentira y el engaño son los daños mayores que le han hecho a México", consideró el candidato.

Quadri consideró que él es confiable, dijo, porque su currículum es “intachable”, es una persona honesta, transparente, honesta y leal que está dispuesto a afiliarse al Partido Acción Nacional (PAN), al que le quedan principios “un poco empolvados”, pero los tiene.

Dijo que el PAN debe renovar sus principios, por eso salió al público con la esposa del expresidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, de quien dijo que le daba mucho gusto su regreso a las filas del panismo.

“Es comprometida. Ahí está, haciendo campaña”, indicó y al ser cuestionado si es cómo Calderón, lo admitió, pues aseguró, “es una persona comprometida” y lo calificó como “un gran expresidente”.

Respecto a Ricardo Anaya aseguró que simpatiza con él y tienen buena relación. “Es todo” y lo ve como presidente en 2024, aunque él también se ve como presidente.

Comentó que “en serio” se ven como oposición y la única que existe en el país y por eso se deben tomar en serio, pese a los agravios con el PRI, el PAN y el PRD.

“Aunque nos hayan fallado, hay que taparnos un poco las narices y votar por ellos”.

Desde su punto de vista, ser oposición es advertir cuáles son los males y proponiendo constructivamente.

- ¿En serio quieren detener a la Cuarta Transformación?

-Si, en serio.

-¿Lo lograrán?

- Lo vamos a lograr.

Su enemigo común, comentó, es la demagogia, la dictadura, el autoritarismo, la ignorancia, la ineptitud.

Para Quadri, López Obrador debería ser enjuiciado y confió en que se le haga un juicio cuando termine su gobierno, en 2024.

Cuando le preguntaron cómo está la maestra Elba Esther Gordillo, quien lo apoyó con su extinto partido Nueva Alianza como candidato presidencial, se deslindó: “No tengo nada que ver. Solamente la vi una vez y no tengo nada que ver” y reviró a Collado: “Apoya al presidente López ¿no? Es su aliada”.

Además, reconoció que no es político profesional porque no le pagan nada y le cuesta pues deja de trabajar. “Ahorita no tengo ingresos”.

Caso de acoso en la Iberoamericana

Al referirse al machismo, consideró que es una cultura que afortunadamente se está combatiendo.

--- ¿Será que nuestra cultura patriarcal se sentirá amenazada?, le preguntó.

--- No sé si amenazada, pero sí a punto de ser desplazada, respondió.

Sobre el acoso a las mujeres (2):

Reitero que nunca he faltado al respeto a una mujer y que obviamente no hay ninguna queja hacia mí en las instancias y protocolos que tiene la propia Universidad Iberoamericana con relación a la violencia de género... — Gabriel Quadri (@g_quadri) April 27, 2021

Luego fue cuestionado sobre el caso del “manoseo” a una candidata de Zacatecas por parte de David Monreal, a quien acusó de ser gente “sin educación” o de Félix Salgado Macedonio. “Es gente sin cultura y sin escrúpulos”.

Respecto a las acusaciones de acoso sexual en la Universidad Iberoamericana, aseguró que es “una falacia, una vil calumnia”. Aseguró que le quieren hacer daño por “razones políticas” porque “quizá en la Ibero hay mucha gente que se identifica con López”, como se refirió al presidente Andrés Manuel López Obrador y con el partido Morena “porque, aunque no lo creas es una universidad de izquierda”.