AMLO va ahora por desaparecer el Inai y trasladar las funciones del INE al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la reforma administrativa del Poder Ejecutivo que enviará al Congreso de la Unión, se contempla desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), porque “no hacen nada de nada y ganan mucho”, así como trasladar las funciones del Instituto Nacional Electoral (INE) al Poder Judicial.

Incluso, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, replicó la postura del titular del Ejecutivo y escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Como parte de la reforma administrativa del @GobiernoMX, las funciones de organismos autónomos regresarán a las secretarías de Estado. Con ello se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés, planteó @lopezobrador_", indicó.

Como parte de la reforma administrativa del @GobiernoMX, las funciones de organismos autónomos regresarán a las secretarías de Estado. Con ello se ahorran miles de millones de pesos en instancias que no defienden a los ciudadanos, sino a grupos de interés, planteó @lopezobrador_ pic.twitter.com/LVJWbOqq8n — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) April 29, 2021

En ocasiones anteriores, López Obrador había planteado que las funciones del Inai fueran absorbidas por la Secretaría de la Función Pública.

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador se enfocó nuevamente en exhibir a los representantes de organismos autónomos porque dijo que están al servicio de grupos económicos y políticos.

“Lo que vamos a revisar es una reforma administrativa que vamos a llevar a cabo para ajustar el gobierno a las nuevas circunstancias, que no tengamos toda esta dispersión, todos estos organismos autónomos, la mayoría no hacen nada en beneficio del pueblo, pero no hacen nada de nada. Solo tratan de defender intereses creados y ganan muchísimo. Fueron los que se ampararon para ganar más de lo que gana el presidente”, expresó el mandatario.

El titular del Ejecutivo federal aseguró que sus antecesores “desintegraron al Estado social y de justicia”, al crear este tipo de organismos que se asumen como “autónomos”, indicó.

“Presentan estos amparos como el del glisofato a solicitud de empresas y los jueces les conceden la suspensión y así lo establece la Ley, sin embargo, aquí lo paradójico es que instituciones financiadas con presupuesto público como el Inai, Cofece o cualquier otra, también se amparen contra las iniciativas de Ley que presentamos para defender al pueblo como la reforma eléctrica, de hidrocarburos y telefónica”, indicó.

Por ello, aseguró que estos casos demuestran que los representantes de los organismos autónomos están al servicio de “las corporaciones” y cuestionó:

“¿Qué las empresas no tienen recursos para contratar abogados que los defiendan? ¿Por qué esta situación? Porque el gobierno anterior tenía como propósito defender a las corporaciones en un ambiente de privatización generalizado”, respondió él mismo.

A pregunta expresa, López Obrador aseguró que en su reforma administrativa también está contemplando la desaparición del actual INE.

“¡Sí!, pues miren lo que hicieron. Sí, claro. Pero además costosísimo, es el órgano electoral más costoso en el mundo y el colmo es que no es para hacer valer la democracia. Sino para que no haya democracia, pues solo que seamos masoquistas. ¿Cómo se va a permitir eso? Antes con el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo”, expresó.

Luego, insistió en la necesidad de que el INE sea un organismo autónomo “porque ahora, no lo es” y mencionó que las funciones podrían ser atraídas por el Poder Judicial.

“Un poder autónomo independiente con gente íntegra, honesta, intachable, no lo que estamos ahora padeciendo”, remató López Obrador.