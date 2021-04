Alfredo Adame alega que el audio está "evidentemente editado y fuera de contexto"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor y candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) por Tlalpan, Alfredo Adame, aseguró que el audio difundido en redes sociales donde dice que de los 40 millones que le dieron planea quedarse con 25, está “evidentemente editado y fuera de contexto”, pues se refería a cubrebocas, no a dinero.

“Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta del cubrebocas 3M1860. En ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico”, indicó en un video de 1:40 minutos, grabado por RSP de la Ciudad de México, donde solo se ve su imagen grabado en plano medio.

“Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones que arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación”, indicó.

Al principio del video, tras presentarse, comentó que dicha edición tiene como objetivo dañar su candidatura.

“Este montaje no refleja mis opiniones y aclaro: los únicos dueños de las Redes Sociales Progresistas son los ciudadanos. Ninguna persona o figura en lo individual puede atribuirse la propiedad de un instrumento de organización política pública”, indicó en relación a que en el video se le escuchó decir que “los dueños de este partido son: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Elba Esther Gordillo.”

De la grabación, sí admitió que recibió la instrucción del presidente estatal de Redes Sociales Progresistas, Pedro Pablo De Antuñano, de no atacar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ni a la jefa de Gobierno, la doctora Claudia Scheinbaum, ni a ningún otro actor político porque nuestra campaña es sanar a México, no dividirlo.

“Reitero que la campaña de Redes Sociales Progresistas no es de golpeo, sino de propuestas.”

Alfredo Adame, actor y candidato a diputado por RSP niega haber hablado de dinero en un audio filtrado en el que se le escucha decir “de esos 40 millones nos chingamos 25” y asegura que se refiere a la venta de cubrebocas.

¿Qué hizo Alfredo Adame?

El 5 de abril, un audio que circuló desde el fin de semana se volvió tendencia en redes sociales donde supuestamente planeó cómo quedarse con 25 de los 40 millones de pesos, mientras recluta a “caballos de batalla ganadores”.

En el video que fue subido a la plataforma TikTok se adjunta un audio de 45 segundos acompañado de imágenes donde está sentado con varias personas o con la imagen de la o las personas a las que se estaba refiriendo: Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Elba Esther Gordillo, entre otros.

“Y me los puedo chingar. Les gané la alcaldía la vez pasada, pero me la robaron.

“Marcelo Ebrard es el próximo presidente. ¿Por qué crees que yo me fui con ellos? Marcelo Ebrard es el próximo presidente de México, cabrón. Y es el que va, ya a mí me contaron toda la historia. ¿Cómo está el pedo por dentro? ¡Por qué crees que necesito caballos de batalla ganadores!”

En otra cuenta con un video de 59 segundos, difundido el 4 de abril, a las 11:34 de la noche, titulado: “El audio que ADAME no quiere que escuches”, también subido a TikTok y en donde la voz es acompañada por imágenes de Scheinbaum, López Obrador y Adame hablado de cuando agredió a un reporteo, y de la actual diputada por Tlalpan.

Se escucha a Adame: “Nos dan 40 millones de pesos. De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de los diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara... la diferencia va a ser como once diputados. Entonces, el pedo es que de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara, Ok.

“Yo ya me senté con Elba Esther, cabrón, con Maricruz Montelongo, la hija y con Fernando González, y todo el rollo y con Pedro Pablo del Villar. Y el pedo va. Y nosotros, la orden es ‘no le tires pedo a Claudia Sheinbaum, no le tires pedo, por ejemplo, en Tlalpan, no le tires pedo a López Obrador," dice Alfredo Adame. A la que quedó que es una pendeja, que me la robó la vez pasada, Viridiana Jajaira Aceves, chínguenla. Porque ya está peleadísima con Claudia” y ahí se corta la conversación.

En respuesta, el lunes pasado, en sus redes sociales sólo compartió una imagen con la siguiente frase: “Cuanto de enfrentes a tiempos difíciles, debes saber que los desafíos no son para destruirte. Son para fortalecerte. Alfredo Adame”.

Las redes reaccionan

Pese a la aclaración, los internautas no le creyeron.

“Alfredo Adame es motivo más que suficiente para NO votar por Redes Sociales Progresistas, que no es más que un partido parásito y satélite de Morena. Tras las elecciones de este año debe perder el registro sí o sí”, señaló una usuaria.

Esta muy pendejo Alfredo Adame con su cuento de que "eran mascarillas" uD83EuDD26 si toda la conversación se entiende claramente que están hablando de recurso al partido en el que está y hablando pestes de otras figuras públicas — Memo (@Memo97576369) April 6, 2021

“Qué vergüenza cómo puedes todavía tener cara dura y decir que es un montaje, cínico, quieres dar lo mejor de ti, retírate, das asco, ratero, sinvergüenza ladrón, pretendiendo robar, ladrón.”