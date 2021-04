AMLO retoma montaje de Televisa y Loret de Mola sobre caso de Florence Cassez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó durante su conferencia matutina de este miércoles el montaje realizado sobre la supuesta detención de la ciudadana francesa Florence Cassez e Israel Vallarta, transmitido en vivo durante el noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa, en diciembre de 2005.

El caso salió a relucir luego de que el mandatario señalara la posibilidad de que el video en donde se ve la inyección de una “vacuna vacía” en la Ciudad de México fuera un montaje orquestado por grupos opositores.

Al respecto, el presidente López Obrador acusó una “relación perversa” entre el poder político y los medios de información durante “el periodo neoliberal e incluso antes”.

“Durante el periodo neoliberal y desde luego de tiempo atrás se presentaban hechos como este, por la asociación estrecha y hasta delictuosa que existía entre el poder político y los medios de información.

“Se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad. Ya se está viviendo un nuevo tiempo, ya son distintas las relaciones que se dan con los medios, de mucho respeto, se garantizan las libertades, no hay censura, no hay represión a los medios, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa”, acusó el mandatario.

Por otra parte, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y encargado de presentar el video de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, acusó a Carlos Loret de Mola de manipulador y calificó la acción mediática como un delito y “un engaño abierto y crudo a los mexicanos, que dejó escuela”.

“Carlos Loret de Mola le hizo creer a la audiencia que estábamos presenciando un operativo directo en contra de una banda de secuestradores y en vivo, y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa como secuestradora y se torturó a Israel Vallarta y curiosamente, a quien nunca le han pedido una disculpa.

“Desgraciadamente dejó escuela, porque hay muchos que repiten esta escuela, la impunidad que genera el mentir, el fabricar una realidad en la pantalla televisiva o en la radio con fines de rating es muy grave.

“Porque ahora también lo están haciendo en redes sociales, como lo mencionó el presidente en el caso de este señor que finalmente sí recibió una vacuna, pero se armó o se editó el fragmento de un video que circuló redes sociales para hacer creer que hay una vacunación falsa en algunos casos", comentó Villamil.

Finalmente, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que se está investigando el caso de Israel Vallarta, pues está acusado de dos delitos de secuestro pero que, a casi 16 años después de su captura, no ha sido sentenciado.

"Este es un caso muy importante porque desde el 2005 que ustedes vieron que fueron detenidos, el 8 de diciembre de 2005, y estamos en abril del 2021, no hay todavía una sentencia, es una violación gravísima también a un proceso legal”, concluyó.