Morena extenderá juicio político a siete consejeros del INE; va por extinción del organismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La dirigencia nacional de Morena iniciará el proceso para desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) con la demanda de juicio político colectiva contra siete de los 11 consejeros electorales que votaron por el retiro de la candidatura de Félix Salgado al gobierno de Guerrero.

En mitin en las afueras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el ex candidato Salgado Macedonio insistieron en que el proceso de juicio político, que se ha presentado contra el consejero presidente Lorenzo Córdova y contra el consejero Ciro Murayama, se extenderá a otros cinco que votaron por el retiro de su postulación.

“Si no coinciden con nuestro movimiento, que se quiten el disfraz de árbitro y compitan con nosotros en las elecciones, que se afilien el PRIAN y compitan contra Morena” dijo Delgado.

Mientras, Salgado Macedonio, quien ante el INE dijo que no presentó informe de ingresos y gastos de precampaña porque no realizó actividades de precampaña ni existe ese proceso en Morena, reconoció que “estábamos haciendo una campaña apegada a derecho, pacífica, tranquila, alegre y de repente nos han notificado que dejó de ser candidato. Yo pregunto al INE en base en qué”.

Por eso dijo que se interpondrá juicio político contra los siete consejeros que votaron por retirarle el registro como abanderado y promoverá que incluso la sede del INE en el sur de la ciudad de México se convierta en un hospital del Insabi.

“El INE nos ha robado la candidatura, El INE ya no debe existir, podrá sacar adelante este proceso pero ya se pervirtió, ya se prostituyó (...) El INE surgió en 1990 con ese hombre de ideas izquierdistas José Woldenberg, que ahora las tiene bien a la derecha. Algo lo hizo cambiar.

“El INE ya no responde a las expectativas del pueblo de México, por lo tanto debe desaparecer. Vamos a meter la demanda de juicio político en la Cámara de Diputados contra siete consejeros inútiles, inservibles, corruptos, ya la estamos trabajando y no hay paso atrás y que se vaya Lorenzo Córdova”.

En cambio, expuso que confía en el TEPJF, a los que pidió no dejarse presionar.

En el mitin Delgado refrendó la confianza en los magistrados del TEPJF “queremos decirle al tribunal que confiamos en ellos, que van a corregir la sanción totalmente desproporcionada, arbitraria e ilegal que tomó el INE. No podemos permitir que el PRIAN, la derecha, nos quite lo que no pueden ganar en las urnas”.

En la movilización, acompañado por Salgado Macedonio y cientos de simpatizantes que pernoctaron en las afueras del INE los morenistas exigieron que se respeten los derechos políticos de Félix Salgado, de Raúl Morón, excandidato de Morena a Michoacán “y de todos los candidatos que han decidido bajar a la mala.

“Qué casualidad que es Guerrero, qué casualidad que es Michoacán donde el presidente tiene un gran apoyo y donde todas las encuestas dicen que el pueblo ya decidió que sea gobernador”.

Aunque se esperaba que los morenistas fueran recibidos en audiencia de alegatos por algunos magistrados, por ahora esperan afuera del TEPJF.