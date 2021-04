El TEPJF se lava las manos y regresa al INE el caso Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el precandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, incurrió en irregularidades en materia de fiscalización, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) debe revalorar la sanción y proteger su derecho humano a ser votado.

En su sentencia, los magistrados revocaron parcialmente el acuerdo del INE y le ordenaron emitir en 48 horas una nueva resolución en la que califique las faltas, revise la proporcionalidad de la sanción tomando en cuenta el derecho de Salgado a ser votado, si con su conducta se obstruyó o no la fiscalización y si hubo intencionalidad, y el monto económico involucrado.

Si tras la nueva valoración el INE insiste en cancelar el registro de Salgado, deberá prever que Morena pueda sustituir a su candidato.

Así, el TEPJF decidió no ejercer su jurisdicción plena en la materia y devolver el caso al INE, aunque por seis de siete votos los magistrados determinaron que el Instituto sí se apegó a la legalidad al aplicar la sanción de pérdida del registro de Salgado como candidato, pues así está previsto en la ley para los precandidatos y partidos que no entregan informe de ingresos y gastos de precampaña.

“Pero la sanción debe ser proporcional... no debe ser tajante, automática”, apuntó.

En sesión nocturna esa mayoría determinó también que el INE sí respetó el debido proceso de Morena y de Félix Salgado Macedonio, y éste no presentó el informe de forma extemporánea, como argumentó.

Además, desestimaron todos los alegatos de Morena y Salgado Macedonio, quienes insistieron en que no hay precampañas ni precandidatos en ese partido, que no incurrieron en irregularidades de fiscalización y que no se respetó el debido proceso.

Por el contrario, “los actos del INE fueron legales y respetaron el debido proceso”, se estableció, sólo que aplicó la ley literalmente y debió valorar que están en juego los derechos humanos a ser votado y otras circunstancias que deben ser analizadas para aplicar otro tipo de sanciones.

Con su decisión los magistrados hicieron una nueva interpretación de las reglas de fiscalización e hicieron nugatorias las máximas sanciones establecidas a su incumplimiento en el periodo de precampañas.

Votó solo, y en defensa radical de todos los argumentos de Morena y Salgado Macedonio el magistrado presidente, José Luis Vargas, quien aseguró que se vulneró el debido proceso de todos los precandidatos de Morena, pues no se les escuchó durante la fiscalización, que concluyó la última semana de febrero, cuando fue requerido el partido --sujeto obligado a presentar informes-- y llamado el precandidato hasta que se realizó un procedimiento oficioso.

En ese procedimiento fueron llamados los precandidatos y cabía la posibilidad de presentar el informe requerido, dijo el magistrado, y Salgado lo hizo, pero tarde, por lo que debió considerarse extemporáneo, abundó.

Empero, de acuerdo con la investigación del INE, en ese proceso Salgado negó ser precandidato, rechazó estar obligado a entregar informe y hasta negó ser quien aparece en el video en su cuenta de Facebook, con el que arrancó precampaña con el lema “Hay toro”, pues dejó entrever que lo suplantaron.

Fue cerrado ese procedimiento sancionador cuatro días antes de votarse en el Consejo General del INE, que presentó un informe.