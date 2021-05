AMLO se mofa de la queja de Adrián de la Garza en su contra ante la OEA

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador se mofó de la queja que presentó el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por, presuntamente, intervenir en el proceso electoral en curso lo que viola y atenta contra la democracia del país.

Durante su conferencia matutina de este jueves, López Obrador recordó también que México es un país libre, independiente y asociado de los organismos multilaterales.

“Ya me fueron a acusar a la OEA, imagínense a la OEA. Lo de la OEA me hace recordar una canción del finado Carlos Puebla, pero ahí se las dejo de tarea”, expresó con sorna el mandatario.

El mandatario hizo referencia directa al tema "La OEA es cosa de risa" del cantautor cubano Carlos Manuel Puebla Concha, considerado “el cantor de la revolución” y donde una de sus estrofas dice textual:

“Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA ¿qué pasó con la reunión?; Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa; Con ese ir y venir me tiene como si nada, perdone la carcajada, pero usted me hace reír”.

Luego, el presidente López Obrador matizó su postura argumentando que su gobierno está abierto a ser observado por organismos multilaterales.

“Puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas y no impedimos a nadie que observe lo que sucede en el país, no hay censura”, indicó.