"El Travieso" Arce y Fernández Noroña se suben al ring por un tuit de Epigmenio Ibarra

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exboxeador Jorge “El Travieso” Arce, el director de la Revista Etcétera, Marco Levario Turcott y el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, se subieron al ring de las redes sociales para pelearse por un tuit del periodista y productor de Argos, Epigmenio Ibarra, relacionado con denunciar la compra de votos pues ya está tipificada como delito.

“¿Qué no es obligación de cualquier ciudadano denunciar a quien comete un delito? ¿Qué no es obligación de la @FGRMexico perseguir a los criminales? ¿Qué no es un crimen la compra de votos?”, cuestionó Ibarra en sus redes sociales, el 11 de mayo.

Esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en su conferencia de prensa mañanera de ese día, que apoyaba la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de investigar a los candidatos a gobernador de Nuevo León, Samuel García, por Movimiento Ciudadano, y Adrián de la Garza, del PRI, tras las denuncias por el reparto de tarjetas para la compra del voto y recordó el caso de las tarjetas Monex, en 2012.

Aunque no le respondió directamente ni lo arrobó, el director del Semanario Etcétera, Marco Levario Turcott, compartió la captura de pantalla del tuit de Ibarra y escribió:

“Epigmenio Ibarra se hace pendejo. 1. El presidente NO es cualesquiera ciudadanos (sic). 2. Partidos y ciudadanos pueden iniciar recursos de queja. 3. Morena viola la ley electoral e (sic) varios estados y calla como momia. 4. ¿Crimen? Un crimen es lo que hizo el gobierno de la CDMX en Tláhuac”.

Y “El Travieso” Arce se subió al cuadrilátero tuitero y respondió: “Ese viejo cínico de Epigmenio tiene el hocico lila de tanto succionar al presidente, pero lo entiendo, con 150 millones muchos estarían igual. México somos un gran país y este 6 de Junio todos unidos a sacar a las lacras del gobierno, merecemos algo mejor, no una dictadura".

Al respecto, el 12 de mayo, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, le contestó y lo arrobó: “No tengo ni la menor idea de quién eres, pero por lo que leí, fuiste boxeador. Urge te hagas un examen para ver si los golpes te dañaron el cerebro o solamente te lo secaron @Travieso Arce”, redactó y compartió su tuit.

Arce le comentó: “Te puedo recordar de un putazo quién soy, cuando hablaste conmigo pidiendo apoyo a tu presidente, pero como no accedí ahora ya no te acuerdas, y seco están dejando al país entero pinches ineptos, este 6 de Junio se van a la mierda”, a lo que el diputado petista resaltó:

“Lo dicho, se te secó el cerebro. Esfúmate”.

“Mire Diputado, lo que es @TraviesoArce solo un delincuente y escandaloso. No vale la pena” y compartió una captura de pantalla del titular de una nota de Infobae Deportes: “Narcos, abuso sexual, reality shows y polémicas en redes sociales: la vida del ‘Travieso’ Arce”, le escribió una usuaria.

¿Qué ha publicado Ibarra?

Desde ese día, Epigmenio redactó otros tuits criticando a Diego Fernández de Cevallos y a Claudio X. González, unidos con una plataforma financiada con recursos de políticos y organizaciones extranjeras, llamada “Sí, por México” para su campaña contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los que contribuyeron a hundir al país anuncian que intentarán convencer a los jóvenes para que voten por el regreso del régimen corrupto y saqueador. Contra esta amnesia inducida realizamos cada noche el PaseDeLista, 9pm, un ejercicio de memoria para no olvidar lo que hicieron”.

Agradeció a quienes apoyan su propuesta de “PaseDeLista”, aun a pesar de la embestida de bots y trolls que intentan sabotearlo. “Al parecer, el ejercicio de la memoria colectiva es algo que les resulta sumamente amenazador. Seguiremos. Gracias. #NiPerdonNiOlvido”.

Así, compartió una nota de Proceso donde el expresidente Vicente Fox reconoció en 2006 que había “cargado los dados” contra Andrés Manuel López Obrador, en su primera postulación como candidato presidencial, con el siguiente mensaje:

“Fox orquestó el robo de la Presidencia en 2006. Una generación costó a México la guerra de (Felipe) Calderón y (Enrique) Peña”.

Entre los tuits recordó que los expresidentes, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, entregaron los bienes de la nación a sus parientes, amigos y socios. “El país para el PRI y el PAN solo ha sido un botín”, indicó. Recordó también a los 43 de Ayotzinapa, la Estafa Maestra, el saqueo de Pemex, el huachicoleo, el Fobaproa, el endeudamiento del país, entre otros casos.

Así como la masacre de Nochixtlán (2016), las de Ostula y Ecuandureo, Michoacán; Calera, Zacatecas; en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, Tanhuato, Sonora (2015), Tlatlaya (2014) con Peña Nieto. Allende, Coahuila (2011), Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez (2010), Guardería ABC (2009), la guerra contra el narcotráfico (2007), Atenco (2006), El Bosque, en Chiapas y El Charco, en Guerrero (1998), Acteal, Chiapas (1997), Aguas Blancas, Guerrero (1995) y las masacres estudiantiles de 1968 y 1971.

Los usuarios también reaccionaron, algunos en contra, pero otros sacaron sus propias conclusiones:

“La derecha en las próximas elecciones se juega la vida, saben que pueden perder su registro. Este es el miedo que los vuelve locos, les aterra pensar que Morena quedará como el único poder en el Congreso de la Unión. #VotoMasivoPorMorena2021”, le escribió una usuaria.

Otra más, comentó: “Financiamiento de países extranjeros por más de 35 millones qué es la ONG como la de Claudio X que conformó la coalición PRIANRD. @fernandeznorona impulsará una iniciativa para quitar el registro a esos tres partidos por traición a la patria. Así las cosas @epigmenioibarra”.