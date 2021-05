Pedro Ferriz de Con culpa a AMLO del cierre de Central FM; "debe de terminar sus días", dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El comentarista y activista Pedro Ferriz de Con responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador del cierre de su espacio de noticias Central FM por la supuesta “censura” gubernamental y advirtió que el mandatario “debe de terminar sus días”.

En un clip de 59 segundos publicado en sus redes sociales, anunció que su próximo proyecto es “hacer conciencia, desde los Estados Unidos, de lo que pasa en México”.

“No tenemos forma de seguir avanzando si este hombre tóxico para el país sigue al frente de México: llegó por una vía democrática, se tiene que salir por la misma vía”, señaló desde el exterior de una casa en el vecino país.

Aseguró que está “luchando por todos, con una enorme convicción”, y conciencia, la cual hará desde “los Estados Unidos”, sobre “lo que pasa en México. Tenemos que salir delante de esto”, lo cual no aclaró.

“El próximo 6 de junio determinaremos el futuro de nuestro país. Estamos Unidos Mexicanos”, indicó, sin mencionar que ese día se realizan elecciones en México.

Lucho porque preservemos los valores de México 🇲🇽

Estamos Unidos Mexicanos

pic.twitter.com/WqNytcVR7f — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) May 16, 2021

Central FM Equilibrio comenzó a transmitirse en noviembre de 2018, en radio y televisión de 105 ciudades.

Salida del aire

El 14 de mayo anunció que su programa Central FM saldría del aire “por la falta de libre expresión” en el país y por “un veto por parte del gobierno”, indicó en un comunicado, firmado por su esposa Dore Ferriz y sin dar más detalles sobre el particular.

¡Comparte este mensaje!



CENTRALFM, EQUILIBRIO, vive la consecuencia del actual colapso.



pic.twitter.com/13MabScPGx — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) May 14, 2021

“Central FM Equilibrio termina sus transmisiones como las tenía y a partir del próximo lunes iremos solamente de lunes a viernes hasta un día después de las elecciones. Es decir, a partir del próximo lunes (17 de mayo) hasta el día 7 de junio. Al día siguiente, solo Dios sabe”, indicó en un video de 2:00 minutos, fijado en sus redes sociales.

Desde su punto de vista, las condiciones del país no le permiten seguir adelante.

“Vamos a seguir, como les digo, una transmisión reducida, con la aportación de nuestros trabajadores. Sin cobrar. Pero lo que sí tenemos es una obligación para seguir contando con ustedes hasta después de un proceso que es fundamental para México, las elecciones mexicanas, estas intermedias van a ser la pauta para saber si seguimos o no teniendo democracia”, afirmó.

Según él, la 4T “ha puesto todo en una caída. El declive que tiene México es en todos los órdenes. No solamente en la pandemia. Hoy tenemos una situación muy complicada, como nunca habíamos tenido en la historia reciente en el país”, expresó, sin detallar la complicación.

“Es por eso por lo que Central FM Equilibrio sigue transmitiendo con lo que podamos. Con las garras, con los dientes. No somos una gran cadena de televisión. No tenemos capitales. No vivimos ni de prestado ni de robado ni como a veces llaman, del ‘chayote’”, aseguró.

Sin embargo, la víspera, en el comunicado firmado por su esposa Dore Hijar de Ferriz, se refirió a sus anunciantes que, aseguró, “han sido amedrentados para que la familia Ferriz no obtenga beneficios económicos, sin pensar que hay mucha gente que se encuentra laborando en Central FM”.

Advirtió la necesidad de hacer un esfuerzo por mantenerse al aire durante dos horas hasta el 6 de junio, “con el fin de que prevalezca la democracia”.

GINGroup y Ferriz de Con

Uno de principales inversionistas de Central FM Equilibrio era Gin Group, del empresario poblano conocido como “el Rey del Outsourcing”, Raúl Beyruti Sánchez, prófugo de la justicia.

El 19 de abril pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó 12 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales ocho son contra Beyruti, acusado de por delincuencia organizada y operaciones de procedencia ilícita por 34 millones de pesos.

En su comunicado, Dore Hijar de Ferriz no mencionó a Gin Group, con quien Ferriz de Con rompió relaciones el 9 de noviembre de 2020 que se hicieron efectivas el 16 del mismo mes.

¿Quién es Pedro Ferriz de Con?

Es ingeniero civil de profesión por la Universidad Iberoamericana. Es maestro en matemáticas aplicadas en el Fleming College de Lugano, Suiza. Pero ha dedicado la mayor parte de su profesión a ser locutor de radio, como su padre, el periodista y locutor Pedro Ferriz Santa Cruz, famoso por su frase: “un mundo nos vigila”.

Fue titular del noticiero matutino de Grupo Imagen, pero renunció el 25 de agosto de 2014 para dedicarse a la política. En septiembre de 2017 se quiso lanzar como candidato independiente a la presidencia, pero el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el acuerdo INE/CG290/2018, donde le niega la candidatura por falta de apoyo ciudadano.

El 6 de abril de 2018 impugnó la resolución, argumentando la falta de funcionalidad de una aplicación móvil para recibir apoyo ciudadano, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la decisión del INE argumentando que ya se había pronunciado sobre dicha aplicación, en el acuerdo SUP-JDC-240/2017, donde indicó que no representó una carga desmedida que atentara contra el derecho humano a ser votado.

“De la conducta de cada uno, depende el destino de todos. He estado frente a las acciones valientes de Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) con Gilberto Lozano. Veo ahora en Sí X México un objetivo común: salvar al país del desastre. La suma es la matemática inteligente”, escribió el 24 de octubre de 2020 en sus redes sociales, donde recibió muchas burlas, pero sí el apoyo de Rafael Loret de Mola, papá de Carlos Loret de Mola.

“De la conducta de cada uno, depende el destino de todos”



He estado frente a las acciones valientes de FRENA con Gilberto Lozano.

Veo ahora en SI X MÉXICO, un objetivo común:

SALVAR AL PAÍS DEL DESASTRE

pic.twitter.com/r7stlG5fnK — Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) October 24, 2020

El 19 de noviembre de 2000, Ferriz de Con se unió a FRENA y apoyo el plantón que mantuvieron en el zócalo por un par de meses.

FRENA avanza a la etapa de "plantón permanente" en su rechazo al gobierno de LOPEZ Obrador...

¿Te entusiasma la iniciativa?

— Pedro Ferriz de Con (@PedroFerriz) September 19, 2020

En 2018 llamó a votar por el aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia, Ricardo Anaya porque no quería a López Obrador ni al aspirante priista José Antonio Meade.