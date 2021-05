AMLO pide que la Corte diga con claridad si García Cabeza de Vaca tiene fuero o no

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió nuevamente al Poder Judicial a resolver el tema del desafuero del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el Poder Judicial su responsabilidad”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador justificó el hecho de que ayer dio a conocer la investigación que tiene abierta el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos en contra del mandatario tamaulipeco por presunto lavado de dinero.

“Se estaba manejando de que era un asunto político-electoral y me estaban culpando. No es conmigo, es en este caso con quien está llevando a cabo las acusaciones y la Fiscalía (General de la República)”, indicó el titular del Ejecutivo federal.

Por ello, hizo un llamado a los actores políticos para actuar "con responsabilidad" y reiteró que el Poder Judicial debe resolver, en definitiva, la polémica del fuero del gobernador inculpado.