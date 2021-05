Cuauhtémoc Cárdenas: "difícilmente diría que tenemos un gobierno de izquierda, por más que digan"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Difícilmente diría que tenemos un gobierno de izquierda por más que se digan de izquierda”, afirmó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, respecto a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, durante su participación en el Foro Jesús Silva-Herzog Flores, donde dictó la conferencia “El futuro de la izquierda”, reconoció que “hay políticas sociales que podrían enmarcarse en las izquierdas”.

“Se viene dando cada vez más fuerte la desigualdad social, la pobreza afecta a 62 millones, 49% de la población total, 10 millones más que hace dos años”, aseguró el también fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que renunció el 25 de noviembre de 2014.

Cárdenas Solórzano propuso al tabasqueño “un viraje” en sus políticas sobre violencia, economía y pobreza porque, según sus datos, en dos años, 10 millones de mexicanos se sumaron a las cifras de pobreza en el país.

Para tal fin, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México (2012-2018) consideró necesario crear un cuerpo civil que se coordine con una autoridad civil y con la sociedad y pidió el retiro gradual de las Fuerzas Armadas del territorio mexicano.

“Está visto que la política de enmendar estas tareas de combate a la violencia a las fuerzas armadas está muy lejos de haber dado resultados. Imagino un amplio y bien conducido programa para desplazar a la delincuencia del territorio, porción por porción y municipio por municipio”, indicó.

En temas económicos, planteó que el programa gubernamental en la materia no es exitoso porque “si el Estado no invierte o los particulares. Si no llega inversión del exterior, a la pura esperanza, la economía no crece”.

No obstante, reconoció una “débil recuperación este año” que comparó con la caída de 8 puntos en 2020, año de la pandemia de covid-19.

En ese sentido, planteó “un proyecto alternativo al proyecto alternativo” de nación establecido por López Obrador al principio de su administración, en 2018.

Sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), que su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) nacionalizó el 18 de marzo de 1938 y hoy, 21 de mayo, se conmemora su natalicio (1985-1970), propuso abandonar la transformación de combustibles y que la industria eléctrica tenga autonomía financiera.

¿Qué dijo de la oposición?

Criticó a los opositores al gobierno de López Obrador porque en lugar de lanzar propuestas alternativas sólo dicen: “nada más quiero que se vaya el que está”.

Asimismo consideró que se debería revertir la reelección de legisladores porque sólo burocratiza a los partidos, da pie a compadrazgos y otro tipo de prácticas cuestionables.

Respecto a la reciente reunión con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo, dijo que solo fue “de amigos”, no para iniciar un nuevo proyecto político en conjunto.

En primera, recordaron la nota publicada en La Jornada, titulada: "Admite Cárdenas haberse reunido con CSG" en 1988, año en que "se cayó el sistema" electoral en el que iba ganando Cárdenas, pero terminó triunfando Carlos Salinas de Gortari.

"Cuauhtémoc Cárdenas, el que vendió el movimiento de lucha en 1988 (o tal vez tuvo miedo) ante Salinas de Gortari, adquirió un poder social inimaginable después de la caída del sistema y solo bastó un encuentro con Carlos Salinas para abandonarlo todo".

"Para mí, Cuauhtémoc Cárdenas se vendió en el 88. Desde ese tiempo perdió mi respeto".

“El partido que Cuauhtémoc Cárdenas fundó es de derecha (PRD). Difícilmente de ideologías de izquierda no sabrá nada”.