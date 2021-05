AMLO acusa a grupos ajenos de intervenir en protestas de normalistas en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que detrás de las manifestaciones que provocaron la detención de 95 normalistas de Mactumactzá, en Chiapas, hay grupos ajenos que quieren confrontar a las autoridades.

Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario acusó que dichas organizaciones se han debilitado porque “la gente cada vez está más consciente” y no se deja manipular.

“Los líderes que antes tenían causas ya se quedaron como rebeldes sin causa y entonces andan buscando cómo confrontar, cómo generar conflictos, pero no son los jóvenes. Además, los jóvenes, repito, son naturalmente rebeldes como hemos sido todos, pero sí hay gente interesada”, aseguró el presidente.

Sobre la detención de los normalistas, el presidente urgió la necesidad de dialogar para llegar a un acuerdo, pero condenó a los jóvenes por, supuestamente, haber recurrido a la violencia durante sus manifestaciones, pues según sus palabras, “los movimientos tienen que ser no violentos”.

“En el caso de los jóvenes de Chiapas, de acuerdo a informes que tiene la autoridad del estado tiraron bombas. Eso no, no está bien, no hay que tirar bombas, no hay que tirar piedras, no hay que luchar con violencia”, afirmó.

Al respecto, el tabasqueño consideró que se va a liberar a todos los jóvenes detenidos durante las protestas. Además, volvió a asegurar que su administración no reprimirá al pueblo ni a los jóvenes, pero hizo un llamado para actuar “de manera responsable”.

“Mucho ojo con los provocadores, porque siempre hay gente interesada, seudolíderes que lo que quieren es buscar una negociación y muchas veces es a cambio de dinero, y los jóvenes ni saben”, agregó.

¿Qué pasó con los normalistas?

El pasado 18 de mayo, 91 estudiantes normalistas y cuatro personas desplazadas de Chenalhó fueron detenidos cuando eran desalojados de la caseta de cobro de la carretera San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, la cual habían tomado para exigir que el examen de ingreso a la Normal Rural de Mactumactzá se realizara de manera presencial y no en línea.

A los detenidos se les acusa de motín, pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado y daños.

Este domingo, las 74 mujeres normalistas detenidas fueron vinculadas a proceso, pero el juez les otorgó el derecho de enfrentar los cargos en libertad, por lo que tendrán que acudir a firmas cada dos semanas al penal de El Amate.

Se tiene programado que este martes el juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Manuel Martín Antonio Álvarez, resuelva la situación jurídica del resto de los jóvenes varones normalistas que siguen presos.