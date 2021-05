"No voy a caer en ninguna provocación", dice AMLO sobre nepotismo en el caso Evelyn Salgado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió hablar sobre los señalamientos de “influyentismo” y “nepotismo" en la designación de Evelyn Salgado Pineda –hija del senador con licencia Félix Salgado Macedonio– como candidata de Morena a la gubernatura por el estado de Guerrero, en sustitución de su padre.

“Mejor no hablemos porque están desatadas las campañas, entonces, no nos metamos en eso, dejemos que el pueblo elija libremente a sus autoridades, esa es la democracia. Es el pueblo el que manda y decide, esa es la democracia, no los medios de información, no los gobernantes, no el INE o el Trife con todo respeto”, expresó el mandatario.

En la conferencia mañanera, fue cuestionado sobre el caso Evelyn Salgado, luego de que al inicio de su administración López Obrador difundió un documento donde exhortó a sus colaboradores a “no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, dijo en ese entonces.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal respondió:

“Ya hablé de eso bastante, lo único que puedo decir es que hay que respetar la voluntad del pueblo de Guerrero, Michoacán y México. No voy a caer en ninguna provocación”, indicó el presidente López Obrador.

Reiteró que, en la democracia, “el pueblo es soberano y el que manda”, y remató:

“Hay elecciones, los ciudadanos van a ir a votar y vamos a esperar a que el pueblo decida y que nadie se ofusque ni se ponga nervioso. No quiero hacerle el caldo gordo a los del partido conservador”, consideró López Obrador.

Este sábado 1, la dirigencia nacional de Morena designó a Evelyn Salgado en sustitución de su padre, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, para ocupar la candidatura al gobierno del estado de Guerrero.

El nombramiento que fue oficializado ese mismo día por el órgano electoral local, fue criticado por considerar que se trata de un caso de nepotismo e influyentismo, prácticas de la clase política que han sido duramente criticadas por el presidente López Obrador.

Calderón busca reelegirse con su esposa, Moreno Valle también quiere de candidata a su mujer y Yunes a su hijo. Nepotismo y vil corrupción. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 9, 2017

La nueva candidata al gobierno de Guerrero por Morena, sólo ha ocupado el cargo de presidenta del DIF en el municipio de Acapulco cuando su padre, Félix Salgado se desempeñó como alcalde de 2005 a 2008. Luego fue delegada en el mismo puerto de la Secretaría de la Mujer en el gobierno fallido de Ángel Aguirre Rivero.

Además, la ahora candidata a gobernadora de Guerrero por Morena, Evelyn Salgado Pineda, está casada con Alfredo Alonso, hijo del empresario porteño Joaquín “El Abulón” Alonso Piedra, detenido en julio de 2016 y acusado por el gobierno federal en ese entonces de ser el operador del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco.