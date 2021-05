AMLO no visitará la zona del colapso del Metro; "no es mi estilo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no visitará la zona de la alcaldía de Tláhuac donde ocurrió la tragedia de la Línea 12 del Metro que dejó 25 muertos y decenas de heridos, porque no es su estilo, no le guía la hipocresía y consideró que se trata de un acto espectacular del pasado.

–¿Por qué no ha ido a Tláhuac? ¿por qué no ha visitado los hospitales?, ¿por qué no lo hemos visto ahí? –se le preguntó al mandatario.

–Porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía –respondió López Obrador.

“Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo”, expresó el mandatario.

#ConferenciaPresidente. “Esto no es de irse a tomar fotos con las víctimas”, sentencia @lopezobrador_ al explicar que “no es mi estilo, no soy hipócrita” para ir a la zona de la tragedia de la #Linea12DelMetro pic.twitter.com/o1rIDorbAO — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 7, 2021

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que se deben esperar los resultados del dictamen pericial externo y el que realizan autoridades ministeriales de la Ciudad de México antes de hacer señalamientos o impulsar campañas de linchamiento político, indicó.

“Los peritos, los expertos en esto, tienen que decir qué pasó, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables, pero no adelantarnos y aprovechar para sacar raja política, como lo hicieron unos del PAN, que estaba la tragedia y ahí van a pedirle a la gente que denuncie. Es realmente muy vil el querer sacar provecho del dolor humano, es de lo peor”, aseguró el presidente López Obrador.